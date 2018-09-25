Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили перемирие



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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Уже два года прошло с тех пор, как Анджелина Джоли объявила о разводе с Брэдом Питтом, и все это время пара никак не может договориться об опеке над детьми

Открытой войны в СМИ бывшие супруги не ведут, однако и в суде разрешить свои разногласия не могут. Теперь, впрочем, инсайдеры утверждают, что Анджелина и Брэд заключили некое «перемирие».

Минувшим летом вокруг бракоразводного процесса Анджелины и Брэда ходило множество слухов: актриса обвиняла экс-супруга в том, что он не платит алименты, Питт же, в свою очередь, пожаловался, что Джоли не дает ему видеться с детьми. Источник издания Entertainment Tonight рассказал, что не так давно экс-супруги тайно встретились дома у Анджелины с единственной целью – договориться и «заключить перемирие».

«Анджелина решила, что настало время попытаться все наладить, и Брэд к этому предложению был более чем готов. Брэд всегда хотел сделать процесс как можно более мирным, и, похоже, сейчас они могут создать более спокойную обстановку для детей», рассказал источник. Джоли, по его словам, смирилась даже с новым временным постановлением суда об опеке над детьми пары, согласно которому Питт теперь может видеться с ними через день.