Принц Уильям признался, как отреагирует на нетрадиционную ориентацию детей



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Принц Уильям Politeka.net

В 2016 году принц Уильям попал на обложку британского журнала для сексуальных меньшинств Attitude и в интервью рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу

Вчера принц Уильям отправился на встречу с фондом Альберта Кеннеди, чтобы поговорить на тему проблемы бездомности среди представителей меньшинств. Во время беседы с подопечными фонда ему задали вопрос: как они с Кейт Миддлтон отнесутся к тому, если один из их детей признается в нетрадиционной ориентации.

«Знаете, я думал об этом недавно, потому что наша знакомая пара родителей подняла этот вопрос. Я думаю, что отнесся бы абсолютно нормально. Единственное, что меня беспокоит, как это будет интерпретировано обществом, учитывая роли, которые возложены на моих детей, и какое давление будет на них оказано. Мы говорили с Кэтрин об этом, о том, как в данном случае важно общение и поддержка друг друга», - ответил принц Уильям.

Несколько недель назад поддержку нетрадиционным меньшинствам оказали и принц Гарри с Меган Маркл. В своем официальном Instagram-аккаунте @SussexRoyal они опубликовали пост, посвященный гей-параду Pride, который проходит по всему миру в июне этого года. Герцоги Сассекские поделились коллажем из фотографий из учетных записей, посвященных этому движению.

«В этом месяце мы воздаем должное учетным записям, поддерживающим сообщество LGBTQ, всем представителям сообщества, их семьям и друзьям. Всем, кто надеется на заслуженно более инклюзивное будущее»,- написали они в своем Instagram.

Джерело: Hello!