Принц Уильям признался, как отреагирует на нетрадиционную ориентацию детей
В 2016 году принц Уильям попал на обложку британского журнала для сексуальных меньшинств Attitude и в интервью рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу
Вчера принц Уильям отправился на встречу с фондом Альберта Кеннеди, чтобы поговорить на тему проблемы бездомности среди представителей меньшинств. Во время беседы с подопечными фонда ему задали вопрос: как они с Кейт Миддлтон отнесутся к тому, если один из их детей признается в нетрадиционной ориентации.
«Знаете, я думал об этом недавно, потому что наша знакомая пара родителей подняла этот вопрос. Я думаю, что отнесся бы абсолютно нормально. Единственное, что меня беспокоит, как это будет интерпретировано обществом, учитывая роли, которые возложены на моих детей, и какое давление будет на них оказано. Мы говорили с Кэтрин об этом, о том, как в данном случае важно общение и поддержка друг друга», - ответил принц Уильям.
Несколько недель назад поддержку нетрадиционным меньшинствам оказали и принц Гарри с Меган Маркл. В своем официальном Instagram-аккаунте @SussexRoyal они опубликовали пост, посвященный гей-параду Pride, который проходит по всему миру в июне этого года. Герцоги Сассекские поделились коллажем из фотографий из учетных записей, посвященных этому движению.
Джерело: Hello!