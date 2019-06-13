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    Жизнь

    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)

    • Розсилка
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)

    Певица и член королевской семьи встретились на благотворительном вечере в Лондоне

    В лондонском дворце Хэмптон-корт прошел благотворительный вечер под названием Sentebale Audi Concert, посвященный борьбе со СПИДом в африканских странах.

    Звездными гостями мероприятия стали принц Гарри, Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора и многие другие знаменитости.

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    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)
    Принца Гарри засекли в объятиях самой секуальной британской певицы (фото)

    Член королевской семьи появился на вечере в поддержку своей благотворительной организации «Сентебале», целью создания которой стала помощь детям и молодым людям с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.

    Принц Гарри с радостью пообщался со всеми гостями мероприятия, а особо приятно ему оказалось в компании певицы Риты Оры. На странице поп-звезды в соцсети Instagram появились снимки, как герцог Сассекский мило общается с Орой и крепко обнимает ее.

    Стоит отметить, что для благотворительного вечера Рита выбрала обтягивающее мини-платье с глубоким декольте. Другие женщины на мероприятии были одеты более скромно.

     

    знаменитости Принц Гарри певица
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