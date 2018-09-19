Принцесса Швеции Мадлен с мужем и детьми переехала во Флориду



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Принцесса Мадлен, хотя и принадлежит к королевскому дому Швеции, проживает в других странах

На протяжении последних нескольких лет постоянным местом обитания принцессы и ее мужа, финансиста Криса О'Нила, был Лондон, а недавно семья перебралась в США. Теперь Мадлен и Крис с детьми живут в солнечной Флориде, и вчера папарацци удалось сделать первые фотографии с их участием, пишет журнал Hello!.

Мадлен и Крис вместе со старшими детьми - 4-летней принцессой Леонор и 3-летним принцем Николасом - катались по парку, расположенному недалеко от их особняка, на велосипедах.

Первая длительная остановка была сделана не у кафе, а на детской площадке. И пока Леонор и Николас катались на качелях и играли в песочнице, их мама даром времени не теряла, подтягиваясь на перилах детской горки.