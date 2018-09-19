  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принцесса Швеции Мадлен с мужем и детьми переехала во Флориду

    • Розсилка
    Принцесса Швеции Мадлен с мужем и детьми переехала во Флориду

    Принцесса Мадлен, хотя и принадлежит к королевскому дому Швеции, проживает в других странах

    На протяжении последних нескольких лет постоянным местом обитания принцессы и ее мужа, финансиста Криса О'Нила, был Лондон, а недавно семья перебралась в США. Теперь Мадлен и Крис с детьми живут в солнечной Флориде, и вчера папарацци удалось сделать первые фотографии с их участием, пишет журнал Hello!.

    Мадлен и Крис вместе со старшими детьми - 4-летней принцессой Леонор и 3-летним принцем Николасом - катались по парку, расположенному недалеко от их особняка, на велосипедах.

    -19_08

    Первая длительная остановка была сделана не у кафе, а на детской площадке. И пока Леонор и Николас катались на качелях и играли в песочнице, их мама даром времени не теряла, подтягиваясь на перилах детской горки.

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ