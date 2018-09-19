Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring



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Гарри Стайлс

Британский музыкант и бывший солист группы One Direction Гарри Стайлс стал лицом круизной коллекции Gucci Tailoring 2019 года

Это уже вторая съемка британца для модного бренда. В новом кампейне Гарри, одетый в разноцветные жаккардовые и трикотажные костюмы Gucci, играет с овечками, поросятами и ягнятами в саду виллы Ланте, расположенной недалеко от итальянского города Витербо.

Кампейн стилизовал креативный директор бренда Алессандро Микеле, невероятно милые фото снял Глен Лачфорд.

Линия Gucci Tailoring – это идеально скроенные костюмы, сшитые на заказ по меркам клиента.

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Джерело: Buro 24/7