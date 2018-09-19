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    Шоу-биз

    Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring

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    Гарри Стайлс - Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring
    Гарри Стайлс

    Британский музыкант и бывший солист группы One Direction Гарри Стайлс стал лицом круизной коллекции Gucci Tailoring 2019 года

    Это уже вторая съемка британца для модного бренда. В новом кампейне Гарри, одетый в разноцветные жаккардовые и трикотажные костюмы Gucci, играет с овечками, поросятами и ягнятами в саду виллы Ланте, расположенной недалеко от итальянского города Витербо.

    Кампейн стилизовал креативный директор бренда Алессандро Микеле, невероятно милые фото снял Глен Лачфорд.

    Линия Gucci Tailoring – это идеально скроенные костюмы, сшитые на заказ по меркам клиента.

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    Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring
    Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring
    Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring
    Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring
    Гарри Стайлс снялся с ягнятами и поросятами в рекламе Gucci Tailoring

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    Джерело: Buro 24/7

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