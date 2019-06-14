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    Жизнь

    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры

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    Принцы Гарри и Уильям - Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Гарри и Уильям

    Рождение малыша Арчи сблизило братьев

    Слухи о вражде между принцами Уильямом и Гарри не утихают с начала года. Глянцевые журналы то сообщают о примирении, то опровергают свои же слова. Но похоже, что рождение Арчи действительно сблизило братьев.

    Как сообщает ET со ссылкой на источник во дворце, Гарри и Уильям поссорились незадолго до рождества 2017 года. Причиной разлада стало недостаточно доброе расположение старшего брата к Меган Маркл.

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    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры
    Принцы Уильям и Гарри помирились после двухлетней ссоры

    «Гарри почувствовал, что Уильям не спешит принять его девушку с распростертыми объятиями и сказал ему об этом. Они поссорились, и отцу пришлось попросить Уильяма быть немного терпимее», – заявил источник.

    По его словам, братья долго не разговаривали друг с другом, а затем общались исключительно формально. Однако рождение малыша Арчи положило конец затянувшейся ссоре.

     

     

    Принц Уильям Принц Гарри
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