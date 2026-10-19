Ангел Victoria’s Secret Барбара Палвін запалила подіум через місяць після пологів (відео)

Барбара Палвін розповіла, як їй вдалося швидко відновитися після пологів

Угорська модель Барбара Палвін вийшла на подіум показу Victoria’s Secret Fashion Show 2026 у Лос-Анджелесі через шість тижнів після народження доньки Сільві. Новоспечена мати вразила мережу своєю фігурою та ефектною появою на показі. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six Style.

18 жовтня Барбара Палвін прийшла на показ разом зі своєю донькою. Спочатку модель показалася за лаштунками з візочком, а потім вийшла на подіум. Модель вийшла на подіум у прозорому рожевому пеньюарі з написами назви бренду Victoria’s Secret та відкритим декольте. Її образ доповнили сріблясті підбори, довгі золоті сережки та укладка з ніжним макіяжем.

Барбара Палвін запалила подіум Victoria’s Secret фото: кадр із відео

Підтримати зірку Victoria’s Secret прийшов її чоловік, популярний американський актор Ділан Спроус. Він аплодував та підтримував дружину під час її виходу із зали. Проте це був не єдиний образ Барбар Палвін. Вона також вийшла на подіум в сріблястому боді зі шлейфом та з легендарними крилами Victoria’s Secret.

Барбара Палвін напередодні показу жартувала, що декретна відпустка триває близько восьми тижнів, а вона повернулася на подіум через шість. «Я всім кажу: це нормально. Декретна відпустка триває шість-вісім тижнів. Завтра виповниться шість тижнів після пологів, тож я роблю те саме, що й усі інші. До того ж мені потрібно лише пройтися подіумом!» – говорила Палвін.

Водночас модель розповіла, як їй вдалося швидко відновитися після пологів. «Як не дивно, моє тіло, на щастя, дуже швидко відновилося. Думаю, це пов’язано з тим, що я ніколи раніше не почувалася здоровішою. Під час вагітності я дуже хотіла переконатися, що з дівчинкою все гаразд, тому їла лише органічні продукти. А тепер, у післяпологовий період, оскільки я годую грудьми, мені важливо правильно харчуватися. Саме так я готувалася до повернення: просто дала організму відновитися самостійно й виконувала легкі фізичні вправи, але нічого надмірного», – пояснювала вона.

Барбара Палвін з новонародженою дочкою Сильвією фото: Іnstagram.com/realbarbarapalvin

Зазначимо, Барбара Палвін народила доньку 7 вересня 2026 року. Дівчинку назвали Сільві. Вперше модель Victoria’s Secret Барбара Палвін розкрила свою вагітність під час Каннського кінофестивалю. Без коментарів вона з’явилася на червоній доріжці з округлим животом разом зі своїм чоловіком Діланом Спроусом.