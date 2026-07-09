Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою

Чарльз Спенсер показав, як виглядала 5-річна принцеса Діана

Брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, поділився спогадами про свою покійну сестру. Він опублікував їхнє спільне фото з сімейного архіву. Про це пише «Главком» із посиланням на допис графа в Instagram.

Чарльз Спенсер показав фото, яке було зроблене влітку ще 60 років тому. На світлині зображені Діана Спенсер, якій на той момент було близько пʼяти років, та Чарльз Спенсер, якому було приблизно два роки.

У кадрі діти грають на дитячому майданчику. Діана висить, тримаючись за поручні, а Чарльз, у той момент, катається на гойдалці. «Літній момент, 60 років тому», – написав Чарльз Спенсер до свого допису.

Під дописом графа користувачі подякували йому за архівне фото з принцесою. Коментатори зауважили, що пам'ять про принцесу Діану житиме вічно:

«Королева Діана. Безсмертна».

«Чудове фото! Принцесу Діану завжди пам’ятатимуть за її непідвладний часу стиль, доброту та неймовірну гуманітарну діяльність. Її спадщина живе далі».

«Діана назавжди залишиться в наших серцях».

«Унікальна й неповторна Діана… Будь ласка, бережіть пам’ять про неї протягом наступних років».

«Я бачу так багато Діани в її синові Гаррі. Її забрали від нас надто рано. Я думаю про неї щодня й досі сумую за нею».

«Дуже гарне! Дякую, що поділилися, графе Спенсере».

Нагадаємо, принцесу Діану часто називали «народною принцесою». Один з випадків, після якого принцеса отримала це звання стався у березні 1997 році, коли її випадково зустрів турист у парку в Лондоні. Турист Джим Макгінніс зустрів принцесу Діану під час своєї відпустки, того дня він гуляв в одному з парків і заблукав.

До слова, майбутній король Великої Британії принц Вільям привітав покійну принцесу Діану з Днем матері. Принц Уельський щемливо згадав свою покійну матір та показав спільне фото із нею, яке зробили в Англії у 1984 році. Тоді королівська родина перебувала у маєтку Гайгроув-Гаусі в графстві Глостершир. Повідомлялося, що на тому фото принцеса Діана була при надії та чекала на народження принца Гаррі.