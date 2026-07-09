Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чарльз та Діана Спенсер грають на дитячомк майданчику
фото: Іnstagram.com/charles.earl.spencer

Чарльз Спенсер показав, як виглядала 5-річна принцеса Діана

Брат принцеси Діани, граф Чарльз Спенсер, поділився спогадами про свою покійну сестру. Він опублікував їхнє спільне фото з сімейного архіву. Про це пише «Главком» із посиланням на допис графа в Instagram.

Чарльз Спенсер показав фото, яке було зроблене влітку ще 60 років тому. На світлині зображені Діана Спенсер, якій на той момент було близько пʼяти років, та Чарльз Спенсер, якому було приблизно два роки.

У кадрі діти грають на дитячому майданчику. Діана висить, тримаючись за поручні, а Чарльз, у той момент, катається на гойдалці. «Літній момент, 60 років тому», – написав Чарльз Спенсер до свого допису.

Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою фото 1
фото: Іnstagram.com/charles.earl.spencer

Під дописом графа користувачі подякували йому за архівне фото з принцесою. Коментатори зауважили, що пам'ять про принцесу Діану житиме вічно:

  • «Королева Діана. Безсмертна».
  • «Чудове фото! Принцесу Діану завжди пам’ятатимуть за її непідвладний часу стиль, доброту та неймовірну гуманітарну діяльність. Її спадщина живе далі».
  • «Діана назавжди залишиться в наших серцях».
  • «Унікальна й неповторна Діана… Будь ласка, бережіть пам’ять про неї протягом наступних років».
  • «Я бачу так багато Діани в її синові Гаррі. Її забрали від нас надто рано. Я думаю про неї щодня й досі сумую за нею».
  • «Дуже гарне! Дякую, що поділилися, графе Спенсере».

Нагадаємо, принцесу Діану часто називали «народною принцесою». Один з випадків, після якого принцеса отримала це звання стався у березні 1997 році, коли її випадково зустрів турист у парку в Лондоні. Турист Джим Макгінніс зустрів принцесу Діану під час своєї відпустки, того дня він гуляв в одному з парків і заблукав. 

До слова, майбутній король Великої Британії принц Вільям привітав покійну принцесу Діану з Днем матері. Принц Уельський щемливо згадав свою покійну матір та показав спільне фото із нею, яке зробили в Англії у 1984 році. Тоді королівська родина перебувала у маєтку Гайгроув-Гаусі в графстві Глостершир. Повідомлялося, що на тому фото принцеса Діана була при надії та чекала на народження принца Гаррі.

Читайте також:

Теги: сім'я фото принцеса Діана

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські ветерани в горах Шотландії
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
9 червня, 14:56
Дональд Трамп зі своєю донькою Тіффані
Тіффані Трамп показала ексклюзивні фото з батьком
15 червня, 14:25
Принц Гаррі показався в обіймах своїх дітей
«Єдиний і неповторний». Меган Маркл до Дня батька поділилася фото принца Гаррі з дітьми
22 червня, 12:54
Крістіна Агілера виступила на заході Барака Обами
Крістіна Агілера заспівала на відкритті центру Барака Обами в Чикаго (фото)
22 червня, 15:44
Сумська поділилася архівними фото
Ікона стилю 2000-х: Ольга Сумська поділилася спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно»
23 червня, 19:10
Вадим Мичковський освідчився дружині через 25 років
Дядя Жора освідчився вдруге на 25-ту річниці весілля (фото)
3 липня, 21:36
Джаггер Лі (на фото справа) позує разом із батьками Памелою Андерсон та Томмі Лі, які обіймаються (на фото зліва)
Молодший син Памели Андерсон зіграв розкішне весілля в Сен-Тропе (фото)
4 липня, 14:35
Інна Білоконь показала кадри з відпочинку з сімʼєю
Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою
4 липня, 17:17
У Києві з-під завалів будинку дістали цілу сімʼю
Скандал навколо незаблюрених фото загиблих: військова Білозерська зробила радикальну заяву
7 липня, 18:39

Життя

Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою
Брат принцеси Діани показав рідкісне дитяче фото з сестрою
Посол України в Азербайджані та його дружина втретє передумали розлучатися
Посол України в Азербайджані та його дружина втретє передумали розлучатися
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців
Переїзд до Румунії: емігрантка дала корисні поради для українців
Секрет сніданку принца Вільяма: що полюбляє їсти син короля
Секрет сніданку принца Вільяма: що полюбляє їсти син короля
Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)
Атака РФ на Вишневе: пес дивом вижив після пожежі у будинку (відео)
Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото)
Археологи знайшли загублене візантійське місто у пустелі Єгипту (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua