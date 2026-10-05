Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показалися на публіці після повернення у Британію (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Меган Маркл та принц Гаррі потрапили в обʼєктив журналістів
фото: The Sun

Принца Гаррі та Меган Маркл помітили разом під час побачення

Принц Великої Британії Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, показалися разом у пабі в Котсуолдсі під час побачення. Це була перша поява подружжя на публіці після повернення до Великої Британії, після шістьох років життя у США. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Герцог та герцогиня Сассекські прогулювалися разом, тримаючись за руки, коли їх зазнімкували журналісти. Принц Гаррі та Меган Маркл були одягнені у звичайні повсякденні образи. Зокрема, принц обрав джинси, куртку та бейсболку, а Меган Маркл темну кофту із джинсами, а також сонцезахисні окуляри.

Принц Гаррі та Меган Маркл показалися разом у пабі в Котсуолдсі
Принц Гаррі та Меган Маркл показалися разом у пабі в Котсуолдсі
фото: The Sun

Під час прогулянки подружжя відвідало паб у Котсуолдсі під назвою The Falkland Arms. Меган Маркл замовила порцію безглютенової тріски у пивному клярі з картоплею фрі, гороховим пюре та соусом тартар за 18,25 фунта стерлінгів. Водночас принц Гаррі обрав пиріг із куркою, шинкою та цибулею-пореєм, також із зеленню, вершковим пюре та підливою за 17,95 фунта.

Герцог та герцогиня Сассекські прогулювалися разом, тримаючись за руки
Герцог та герцогиня Сассекські прогулювалися разом, тримаючись за руки
фото: The Sun

«Тут до всіх ставляться як до королівських осіб – не має значення, хто ти. Нам пощастило, що до нас приїжджає багато різних людей і до всіх ставляться як до місцевих. Коли Гаррі та Меган приїжджали, вони поводилися як місцеві жителі», – розповів один із працівників пабу.

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали паб у Котсуолдсі під назвоюThe Falkland Arms у Котсуолдсі
Герцог та герцогиня Сассекські відвідали паб у Котсуолдсі під назвоюThe Falkland Arms у Котсуолдсі
фото: The Sun

Згаданий заклад знаходиться у готелі XVI століття, який розташований у селі Грейт-Тью у графстві Оксфордшир на околиці регіону Котсуолдс. Це достатньо відомий історичний паб Великої Британії.

Фасад пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі
Фасад пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі
фото: The Sun

Нагадаємо, принц Гаррі з дружиною та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років життя у США. Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня.

До слова, король Великої Британії Чарльз III прокоментував повернення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Монарх розповів, чи повернеться його син до своїх обовʼязків перед королівською родиною. Монарх також пригадав у своєму листі листі те, що у 2020 році герцог та герцогиня Сассекські відмовилися від виконання своїх обовʼязків та нині не є діючими членами королівської родини.

Читайте також:

Теги: принц Гаррі Меган Маркл Велика Британія фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіна Кароль виховує єдиного сина Веніаміна
Сину Тіни Кароль незабаром 18. Співачка розкрила, чи повернеться він в Україну
Вчора, 09:51
Наталка Карпа показала фото наслідків удару РФ по житловому будинку
Росіяни поцілили у двір будинку Наталки Карпи в Києві: співачка показала наслідки атаки
28 вересня, 15:31
Поліцейські затримали п'ятьох чоловіків у селі Велфорд
Трамп прокоментував затримання п’ятьох чоловіків біля авіабази США у Великій Британії
28 вересня, 08:52
Авіабаза RAF Fairford у Великій Британії
Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт
28 вересня, 02:08
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та попередив про загрозу зі сторони РФ
Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський
23 вересня, 00:59
Аль Пачіно та Нур Альфаллах вкотре показалися разом після новини про розрив стосунків
86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото)
22 вересня, 13:41
Британське міністерство оборони відмовилося коментувати інформацію
Розвідка підозрює ветеранів британського спецназу у навчанні росіян – The Telegraph
10 вересня, 04:56
Принц Джордж – другий у черзі на британський престол
Майбутній король Британії знову за партою: як навчатиметься принц Джордж
9 вересня, 20:30
Зеленський заявив про відновлення переговорного процесу після паузи
Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч – Зеленський
6 вересня, 19:02

Фото

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показалися на публіці після повернення у Британію (фото)
Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показалися на публіці після повернення у Британію (фото)
Мішель та Барак Обами замилували мережу сімейними фото
Мішель та Барак Обами замилували мережу сімейними фото
В Іспанії продається ціле село за ціною квартири
В Іспанії продається ціле село за ціною квартири
Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя
Юрій Нікітін показав архівні фото Андрія Данилка до його 53-річчя
Будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ (фото)
Будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ (фото)
Наукове відкриття у Китаї. Вчені знайшли останки чотирикрилого динозавра (фото)
Наукове відкриття у Китаї. Вчені знайшли останки чотирикрилого динозавра (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
104K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua