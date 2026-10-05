Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показалися на публіці після повернення у Британію (фото)

Принца Гаррі та Меган Маркл помітили разом під час побачення

Принц Великої Британії Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, показалися разом у пабі в Котсуолдсі під час побачення. Це була перша поява подружжя на публіці після повернення до Великої Британії, після шістьох років життя у США. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Герцог та герцогиня Сассекські прогулювалися разом, тримаючись за руки, коли їх зазнімкували журналісти. Принц Гаррі та Меган Маркл були одягнені у звичайні повсякденні образи. Зокрема, принц обрав джинси, куртку та бейсболку, а Меган Маркл темну кофту із джинсами, а також сонцезахисні окуляри.

Принц Гаррі та Меган Маркл показалися разом у пабі в Котсуолдсі фото: The Sun

Під час прогулянки подружжя відвідало паб у Котсуолдсі під назвою The Falkland Arms. Меган Маркл замовила порцію безглютенової тріски у пивному клярі з картоплею фрі, гороховим пюре та соусом тартар за 18,25 фунта стерлінгів. Водночас принц Гаррі обрав пиріг із куркою, шинкою та цибулею-пореєм, також із зеленню, вершковим пюре та підливою за 17,95 фунта.

Герцог та герцогиня Сассекські прогулювалися разом, тримаючись за руки фото: The Sun

«Тут до всіх ставляться як до королівських осіб – не має значення, хто ти. Нам пощастило, що до нас приїжджає багато різних людей і до всіх ставляться як до місцевих. Коли Гаррі та Меган приїжджали, вони поводилися як місцеві жителі», – розповів один із працівників пабу.

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали паб у Котсуолдсі під назвоюThe Falkland Arms у Котсуолдсі фото: The Sun

Згаданий заклад знаходиться у готелі XVI століття, який розташований у селі Грейт-Тью у графстві Оксфордшир на околиці регіону Котсуолдс. Це достатньо відомий історичний паб Великої Британії.

Фасад пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі фото: The Sun

Нагадаємо, принц Гаррі з дружиною та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років життя у США. Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня.

До слова, король Великої Британії Чарльз III прокоментував повернення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Монарх розповів, чи повернеться його син до своїх обовʼязків перед королівською родиною. Монарх також пригадав у своєму листі листі те, що у 2020 році герцог та герцогиня Сассекські відмовилися від виконання своїх обовʼязків та нині не є діючими членами королівської родини.