Принц Гаррі заявив про бажання примиритися з батьком і братом

Влітку принц Гаррі з дружиною та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років життя у США

Принц наголосив на важливості примирення на тлі світових подій

Принц Великої Британії Гаррі заявив, що хоче налагодити свої складні стосунки з батьком і братом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Дехто не хоче, щоб це вдалося. А я хочу, щоб це вдалося. З огляду на все, що відбувається у світі, найголовніше – це примиритися, і це ключовий момент. Шрами залишаються назавжди. Але те, як ви сприймаєте те, що сталося, і з яким настроєм ставитеся до цих подій, а також здатність відпустити минуле – ось що я б радив зробити кожному», – сказав принц Гаррі в інтерв’ю журналу GQ у Нью-Йорку.

Пізніше представник Гаррі пояснив, що слова про людей, які не хочуть налагоджувати стосунки, не були спрямовані проти принца Вільяма чи інших членів родини. Ця заява пролунала у загальному контексті розмови.

Нагадаємо, влітку принц Гаррі з дружиною та дітьми повернувся до Великої Британії після шести років життя у США. Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня.

До слова, король Великої Британії Чарльз III прокоментував повернення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Монарх розповів, чи повернеться його син до своїх обовʼязків перед королівською родиною.

Як повідомлялося, на початку жовтня принц Великої Британії Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, показалися разом у пабі в Котсуолдсі під час побачення. Це була перша поява подружжя на публіці після повернення до Великої Британії, після шістьох років життя у США.