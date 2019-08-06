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    Жизнь

    Приянка Чопра и Софи Тернер засветились в купальниках на отдыхе в Майами: снимки папарацци

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    Софи Тернер - Приянка Чопра и Софи Тернер засветились в купальниках на отдыхе в Майами: снимки папарацци
    Софи Тернер

    Пока братья Джонас, 26-летний Ник и 29-летний Джо, готовятся к началу своего тура, подруги устроили себе роскошный отдых у бассейна

    37-летняя Приянка Чопра и 23-летняя Софи Тернер развлекаются без мужей в Майами. Папарацци запечатлели звезд во время купания. Приянка появилась перед объективами фотографов в бордовом монокини, а Софи – в бикини изумрудного оттенка.

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    Приянка Чопра и Софи Тернер засветились в купальниках на отдыхе в Майами: снимки папарацци
    Приянка Чопра и Софи Тернер засветились в купальниках на отдыхе в Майами: снимки папарацци
    Приянка Чопра и Софи Тернер засветились в купальниках на отдыхе в Майами: снимки папарацци
    Приянка Чопра и Софи Тернер засветились в купальниках на отдыхе в Майами: снимки папарацци

    Звезда «Игры престолов» ни на минуту не расставалась со своим новым любимцем – щенком золотистого ретривера. Тернер с супругом завели его неделю назад после гибели их пса Уолдо Пикассо. Питомец сорвался с поводка, бросился на дорогу и попал под колеса машины.

    После релакса на солнце актрисы отправились на прогулку по магазинам. Приянка переоделась в расклешенные шорты и топ с голубыми узорами, а романтичный образ завершила соломенной шляпкой. Софи появилась в модных велосипедках и oversize-рубашке в клетках.

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