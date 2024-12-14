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На гірськолижному курорті у Грузії загинули 12 людей

Ірина Бура
glavcom.ua
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На гірськолижному курорті у Грузії загинули 12 людей
На місці працюють експерти-криміналісти, допитують свідків
фото з відкритих джерел

Жодних зовнішніх ознак насильства на тілах загиблих немає

На гірськолижному курорті у грузинському Гудаурі в ресторані індійської кухні виявлено тіла 12 людей – 11-ти іноземців та громадянина Грузії. Про це повідомляє «Ехо Кавказу». 

Зазначається, що люди перебували в спальній зоні на другому поверсі ресторану. Припускають, що загиблі були співробітниками закладу.

За даними поліції, жодних зовнішніх ознак насильства на тілах немає. Водночас, за попередньою інформацією, у закритому приміщенні біля спалень було встановлено генератор. Припускають, що його увімкнули напередодні після того, як у ресторані відключили електроенергію.

На місці працюють експерти-криміналісти, допитують свідків. Для встановлення причини смертей призначено судово-медичну експертизу.

Порушено кримінальну справу за статтею 116 КК Грузії («Заподіяння смерті з необережності»).

Нагадаємо,  71-річний засновник Mango та найбагатша людина Каталонії загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат (50 кілометрів від Барселони, Іспанія). Трагедія сталася 14 грудня опівдні.

До слова, у Румунії врятували 28-річного українця Владислава Дуду, який провалився у гірську ущелину. 

Теги: трагедія Іспанія смерть Грузія генератор

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