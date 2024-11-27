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Путін під час війни з Україною готує казахам союз

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Путін під час війни з Україною готує казахам союз
Путін всіляко хоче переконати Токаєва в необхідності співпрацювати з Росією в умовах санкцій Заходу
фото: kazpravda.kz

Путін запросив Казахстан приєднатися до БРІКС у статусі «держави-партнера». Раніше Токаєв відмовлявся подавати заявку на вступ

Напередодні візиту в Казахстан російський диктатор Володимир Путін написав статтю під назвою «Росія – Казахстан: союз, затребуваний життям і націлений на майбутнє». Стаття була опублікована у казахській газеті, де Путін активно перераховував «переваги» від співробітництва із Росією.  Так, президент країни-агресорки взявся активно закликати Казахстан, який планує збільшити транзит нафти в обхід Росії, у свій союз. 

Спершу диктатор наголошує, що Росію з Казахстаном нібито пов'язують «близькі культурні, духовні та моральні цінності, багатовікова історія життя в єдиній державі, спільні здобутки та перемоги», і саме Росія є «одним із найбільших економічних партнерів Казахстану».

«Ми працюємо над розвитком спільних ринків товарів, усуваємо регуляторні та торговельні бар'єри, розвиваємо загальну транспортно-логістичну інфраструктуру. Так, минулого року показники двостороннього товарообігу побили новий рекорд і подолав планку $28 млрд, а в січні – вересні поточного року перевищив $20 млрд. Збільшується частка національних валют у взаєморозрахунках, що дозволяє захищати комерційні операції між двома країнами від негативного впливу зовнішньої, зокрема політичної, кон'юнктури», – йдеться у статті.

Також Путін підкреслив, як «сильно зростають російські інвестиції в економіку Казахстану», оскільки їх обсяг вже становить близько $13 млрд, а в республіці діє понад 23 тис. підприємств з «російською участю». 

«Конструктивно наші країни співпрацюють у нафтогазовому секторі. Завдяки діяльності Каспійського трубопровідного консорціуму через територію Росії та російську портову інфраструктуру на Чорному морі здійснюється понад 80% експорту казахстанської нафти на зарубіжні ринки», – йдеться у матеріалі. 

Крім «допомоги» Росії для Казахстану в економічні сфері, Путін робить акцент на співробітництві у культурі та освіті. Він додає, що Росія підтримує будівництво в Казахстані нових російськомовних шкіл, і дякує Токаєву за «дбайливе ставлення до російської мови» та за ініціативу заснування Міжнародної організації з російської мови. Зазначимо, наразі Казахстан поступово починає проводити дерусифікацію: змінює російські назви на казахські. 

Окремо диктатор нагадав, що наступного року відзначатиметься «80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні», тож він запросив Токаєва у Москву.

Наприкінці Путін відзначив візити Токаєва до РФ у рамках самітів СНД та БРІКС та повідомив, що для Казахстану надіслали запрошення про приєднання до БРІКС у статусі «держави-партнера». Прикметно, що місяць тому, коли Казахстан відмовився подати заявку на вступ до БРІКС, Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Також призупинявся експорт казахстанського зерна до Росії.

Нещодавно Володимир Зеленський також наголошував, що країни Балтії, Молдова та Казахстан перебувають під небезпекою агресії з боку Росії: «Ви всі під ударами на 100%. Росія більша, економічно і військово вона сильніша, ніж ваші країни. А це завжди для них максимальна можливість обмежувати вашу незалежність».

На думку Зеленського, коли Москва заявляє, що дружить з Казахстаном, Узбекистаном тощо, що це «брати» – це брехня. Вмить може початися окупація, особливо там, де є росіяни, «є за що зачепитися».

Важливо, що у 2023 році згідно з опитуванням третина жителів Казахстану почала гірше ставитися до Росії після початку війни в Україні. А кількість людей, які вважають, що Росія може вторгнутися до Казахстану, зросла з 8,3% до 15%.

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Теги: росія запрошення диктатор влада БРІКС рекорд будівництво Казахстан путін експорт інвестиції історія Місяць

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