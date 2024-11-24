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У Малі бойовики розстріляли колону ПВК «Вагнер»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Малі бойовики розстріляли колону ПВК «Вагнер»
«Аль-Каїда» в Малі розстріляла колону ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кілька російських бійців були вбиті, а їхні транспортні засоби спалені

У Малі було вбито щонайменше шість бійців російської ПВК «Вагнер». Відповідальність за напад взяло на себе угруповання JNIM, пов’язане з «Аль-Каїдою». Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що 21 листопада бойовики влаштували засідку у центральній частині Малі та атакували колону ПВК «Вагнер». Кілька бійців були вбиті, а їхні транспортні засоби спалені.

Факт нападу журналістам підтвердив співробітник служби безпеки Малі.

Раніше, у липні у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни.

Як повідомлялося, після нападу повстанців-туарегів на бойовиків ПВК «Вагнера» у Малі спостерігаються «конкретні військові наслідки». Зокрема, Росія перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.

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Теги: Африка ПВК «Вагнер» росія росіяни смерть військова техніка

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