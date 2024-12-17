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У лікарні помер 33-річний ветеран війни із Прикарпаття. Згадаймо Дмитра Романюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У лікарні помер 33-річний ветеран війни із Прикарпаття. Згадаймо Дмитра Романюка
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїн, не вагаючись, став на захист рідної землі
колаж: glavcom.ua

У 2022 році захимник отримав перше поранення під Авдієвкою, а у 2023 отримав друге поранення і перебував на лікуванні

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Романюка. 

У лікарні в місті Дніпро 11 грудня 2024 року помер ветеран війни Дмитро Романюк – колишній військовослужбовець 67 мотопіхотної бригади Збройних Сил територіальної оборони України. Про смерть військового повідомив голова Старобогородчанської громади Володимир Петришин. 

Дмитро Романюк народився 3 серпня 1991 року в селі Старі Богородчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Дмитро Романюк народився в селі Старі Богородчани на Івано-Франківщині
Дмитро Романюк народився в селі Старі Богородчани на Івано-Франківщині
фото: Володимир Петришин, Facebook

У 2015 році прийняв військову присягу, а у 2017 році пішов добровольцем у Правий Сектор. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він, не вагаючись, став на захист рідної землі та приєднався до побратимів у Правому Секторі.

У 2022 році отримав перше поранення під Авдієвкою, а у 2023 отримав друге поранення і перебував на лікуванні.

Дмитро брав активну участь у бойових діях з перших днів російської агресії. Його мужність та відданість справі захисту України стали прикладом для багатьох.

Дмитро Романюк брав активну участь у бойових діях з перших днів російської агресії
Дмитро Романюк брав активну участь у бойових діях з перших днів російської агресії
фото: Володимир Петришин, Facebook

У 2024 році був тимчасово комісований у зв’язку з станом здоров’я. Помер захисник України 11 грудня 2024 року  у місті Дніпрі у реабілітаційній клініці Мечнікова.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна ветеран Дніпро Правий сектор смерть українці поранення хвилина мовчання

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