Арсеній Яценюк зворушливо привітав маму з днем народження

Політик зауважив, що цей рік виявився важким для його мами, адже вона втратила доньку Аліну

Сьогодні, 22 листопада, експрем'єр Арсеній Яценюк привітав маму з днем народження. Марії Яценюк виповнився 81 рік. Щемливе привітання політик написав у Facebook.

«Сьогодні у моєї мами – День народження. Мама – вчитель французької, викладач. Як і всі мами світу, мама хоче миру на Землі. Як всі вчителі, вона хоча, щоб діти бачили над собою сонце і синє небо, а не ракети. Як справжня українка, мама неймовірно хоче нашої перемоги!», – написав Яценюк.

Марія та Петро Яценюки з донькою Аліною і сином Арсенієм фото з відкритих джерел

Політик зауважив, що цей рік виявився важким для його мами, адже вона втратила доньку Аліну через тяжку хворобу.

Марія Григорівна Яценюк народилася 22 листопада 1943 року в селі Княждворі Коломийського району Івано-Франківської області. У 1953-му родина переїхала до Коломиї. У 1962 році Марія вступила на факультет іноземних мов Чернівецького університету. Через три роки вийшла заміж за Петра Яценюка, студента історичного факультету. У 1967 році у подружжя народилася донька Аліна, а в 1974-му – син Арсеній.

«Цей рік був особливо тяжкий для мами. Вона втратила доньку через тяжку хворобу, мою рідну сестру Аліну. Але мама тримається, живе, сподівається й вірить. Вона – надзвичайно мужня жінка. Хай збуваються мрії твої, мамо. Хай збуваються мрії і сподівання всіх українців про перемогу, про мир, про гідне майбутнє нашої рідної України», – йдеться у пості.

Яценюк додав: «Хай будуть щасливі всі мами на Землі. Дякую Тобі, рідна моя! Обіймаю, люблю!».

Раніше, Яценюк розповів щемливу історію про боротьбу за життя свого батька. Політик поділився родинною історією тяжкої боротьби з онкологічними захворюваннями.