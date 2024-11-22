Арсеній Яценюк зворушливо привітав маму з днем народження
Політик зауважив, що цей рік виявився важким для його мами, адже вона втратила доньку Аліну
Сьогодні, 22 листопада, експрем'єр Арсеній Яценюк привітав маму з днем народження. Марії Яценюк виповнився 81 рік. Щемливе привітання політик написав у Facebook.
«Сьогодні у моєї мами – День народження. Мама – вчитель французької, викладач. Як і всі мами світу, мама хоче миру на Землі. Як всі вчителі, вона хоча, щоб діти бачили над собою сонце і синє небо, а не ракети. Як справжня українка, мама неймовірно хоче нашої перемоги!», – написав Яценюк.
Політик зауважив, що цей рік виявився важким для його мами, адже вона втратила доньку Аліну через тяжку хворобу.
«Цей рік був особливо тяжкий для мами. Вона втратила доньку через тяжку хворобу, мою рідну сестру Аліну. Але мама тримається, живе, сподівається й вірить. Вона – надзвичайно мужня жінка. Хай збуваються мрії твої, мамо. Хай збуваються мрії і сподівання всіх українців про перемогу, про мир, про гідне майбутнє нашої рідної України», – йдеться у пості.
Яценюк додав: «Хай будуть щасливі всі мами на Землі. Дякую Тобі, рідна моя! Обіймаю, люблю!».
Раніше, Яценюк розповів щемливу історію про боротьбу за життя свого батька. Політик поділився родинною історією тяжкої боротьби з онкологічними захворюваннями.
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