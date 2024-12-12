Ракетна атака на Запоріжжя 10 грудня: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11

У Запоріжжі з-під завалів зруйнованої клініки, в яку влучила ворожа ракета, дістали тіло жінки. Це 11 загибла людина внаслідок російської атаки 10 грудня. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«На жаль, кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Щойно рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня. Мали надію до останнього, але на жаль…», – написав він.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару ракетою «Іскандер-М» по Запоріжжю. Також росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. В момент атаки так знаходились медики і пацієнти. Середу, 11 грудня, оголошено в місті днем жалоби.

Як повідомлялося, рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої будівлі двох жінок, які додзвонились на лінію «101». Жінки перебували під уламками понад сім годин. Завдяки злагодженій роботі рятувальників їх вдалося дістати з пастки й передати медикам. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

До слова, 6 грудня РФ вдарила по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.