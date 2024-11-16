Лілія Сандулеса привітала маму з ювілеєм

Мама Лілії Сандулесу, як і сама артистка, проживає на Буковині

Народна артистка України 66-річна Лілія Сандулеса привітала свою маму з днем народження. Відповідний допис співачка оприлюднила у Facebook.

«Дорога, люба моя матусю! Вітаю вас з ювілеєм! Від всього серця бажаю міцного, міцного здоров'я, щастя, добра і мирного неба! Многая літа! Любимо вас!», – йдеться у дописі.

У мережі відсутня інформація про маму народної артистки. Однак 11 років тому Лілія Сандулеса в інтерв'ю видання «Вісті Ковельщини» розповідала, що її батьки на той момент проживають у Чернівцях.

«Наприкінці минулого року переїхала у Чернівці. З Києва повернулася у рідні краї. Тут мешкають мої батьки. Слава Богу, вони здорові. Але я їм все одно дуже потрібна та й вони мені також. Тато і мама потребують моєї уваги і турботи», – зауважувала тоді співачка.

Також у 2020 році народна артистка розповіла: «Минуло 15 років, я стала заслуженою артисткою, мама на одному концерті підійшла за куліси, обняла і сказала: «Ти ж у мене зіронька, доню!» Це був один із найщасливіших днів у моєму житті. А потім вона приходила на мої виступи постійно і казала: «Лілечко, не співай так багато. Бережи горло!»».

Нагадаємо, що у столичному Палаці «Україна» 10 листопада пройшов концерт Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Пара артистів, що розлучилися на початку 2000-х, знову виступають разом. «Главком» висвітлював цю подію тут.

Раніше, у Львівській опері Іво Бобул і Лілія Сандулеса у межах нового спільного концертного туру українськими містами дали додатковий концерт.