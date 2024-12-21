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Знущання у ЗСУ: скарги про порушення надходили з 22 бригад

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Знущання у ЗСУ: скарги про порушення надходили з 22 бригад
Покласти край знущанням в армії можна лише тоді, коли буде реальна відповідальність для командування за їхні дії
фото з відкритих джерел

Навіть якщо вину командира вдається довести, він уникає покарання

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань порушення прав військовослужбовців розглядала звернення щодо вимагання грошей або знущань у 22 бригадах. Не в усіх випадках такі дані підтвердилися. Про це повідомила народна депутатка Анна Скороход, яка очолювала парламентську ТСК, в ефірі «Свобода Live».

«Ми розглядали не одну бригаду (йдеться про 211 бригаду, – ред.), така ситуація не тільки в одній бригаді. Ми розглядали за період діяльності ТСК 22 подібні бригади, де вимагали гроші з військовослужбовців і де вчиняли побиття чи знущання», – розповіла вона.

За словами депутатки, не в усіх випадках дані підтвердилися, а щодо тих, де були підтвердження, відкривали кримінальні провадження і проводили розслідування. Вона зауважила, що наразі не має доступу до них, адже термін дії ТСК закінчився.

Окрім тих 22 бригад, нині Скороход розглядає ситуацію ще в пʼятьох. 

Вона також наголосила на «покриванні» в ЗСУ. Наприклад, спочатку службове розслідування у 211 бригаді нічого не виявило. «Коли таке відбувається, я повторюю, тільки ми розглядали 22 кейси подібні, коли починають проводити перевірки, перевірки нічого не знаходять», – розповіла Скороход.

Хоча ТСК отримувала відео, фото, звернення військовослужбовців, карткові рахунки, куди військові мали переказувати гроші, скриншоти з чатів, листування з погрозами, зокрема родинам тих, хто скаржився на проблеми.

«Дуже багато способів проводити перевірки, але ми маємо констатувати той факт, що в більшості випадків перевірки, які проводилися підрозділами військовими, нічого не встановлювали й не знаходили», – розповіла вона.

На думку депутатки, покласти край таким випадкам в армії можна лише тоді, коли буде «реальна відповідальність» для командування за їхні дії.

«Бо на сьогодні навіть тих, кого за перевірками частин, де було визнано і встановлено факти побиття або знущань, або вимагання коштів, на жаль, ніхто не поніс покарання. Найбільше покарання у нас на сьогодні в армії – або переведення на аналогічну посаду, або підвищення, або надання чергового звання», – заявила Скороход.

Нагадаємо, журналісти заявили, що керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів – них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Як зазначається, за знущаннями стояв Владислав Пастух – син начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старший лейтенант. Історія викликала великий резонанс всередині бригади. Пастуха-молодшого перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями. 

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами протиправних дій командирів 211 понтонно-мостової бригади. 

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Теги: батько знущання відео Анна Скороход розслідування військові гроші Свобода історія

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