Солист группы «Иванушки International» расстался с женой



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Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов опубликовал пост в Instagram и заявил, что они с женой больше не живут вместе

Слухи о разладе в семье артиста появились еще в прошлом году. А неделю назад, супруга Григорьева-Аполлонова появилась с новым возлюбленным на светском мероприятии.

После огромного количества вопросов от поклонников и журналистов, рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов решил расставить все точки на «і» в сети.

«Друзья! Мы с Машей (так Андрей зовет жену - Ред.) решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья - моя жизнь!», - написал Андрей.

Джерело: Hello!