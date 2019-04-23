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    Шоу-биз

    Солист группы «Иванушки International» расстался с женой

    • Розсилка
    Солист группы «Иванушки International» расстался с женой

    Рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов опубликовал пост в Instagram и заявил, что они с женой больше не живут вместе

    Слухи о разладе в семье артиста появились еще в прошлом году. А неделю назад, супруга Григорьева-Аполлонова появилась с новым возлюбленным на светском мероприятии.

    После огромного количества вопросов от поклонников и журналистов, рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов решил расставить все точки на «і» в сети. 

    «Друзья! Мы с Машей (так Андрей зовет жену - Ред.) решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья - моя жизнь!», - написал Андрей.

    Джерело: Hello!

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