Похудела и помолодела: Максим Галкин удивил снимком Аллы Пугачевой



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Максим Галкин и Алла Пугачева instagram.com/maxgalkinru

Российский артист опубликовал в соцсети совместную фотографию со своей звездной супругой

Известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин всегда заглядывает в соцсети и активно ведет страничку Instagram.

Совсем недавно, супруг Пугачевой опубликовал трепетное селфи с любимой женой. На снимке пара запечатлена на заднем сидении авто. Судя по всему, звездная парочка отправилась в теплые края на майские праздники. Но совсем не дизайн автомобиля привлек внимание фолловеров, а внешность Аллы Пугачевой.

Несмотря на то, что совсем недавно Алла отметила юбилей - 70 лет, выглядит она просто потрясающе.

Поклонники отметили, что Пугачева не только заметно похудела, но и явно прибегла к омолаживающим процедурам.



