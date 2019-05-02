Похудела и помолодела: Максим Галкин удивил снимком Аллы Пугачевой
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Розсилка
Максим Галкин и Алла Пугачева
instagram.com/maxgalkinru
Российский артист опубликовал в соцсети совместную фотографию со своей звездной супругой
Известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин всегда заглядывает в соцсети и активно ведет страничку Instagram.
Совсем недавно, супруг Пугачевой опубликовал трепетное селфи с любимой женой. На снимке пара запечатлена на заднем сидении авто. Судя по всему, звездная парочка отправилась в теплые края на майские праздники. Но совсем не дизайн автомобиля привлек внимание фолловеров, а внешность Аллы Пугачевой.
Несмотря на то, что совсем недавно Алла отметила юбилей - 70 лет, выглядит она просто потрясающе.
Поклонники отметили, что Пугачева не только заметно похудела, но и явно прибегла к омолаживающим процедурам.