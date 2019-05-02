  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Похудела и помолодела: Максим Галкин удивил снимком Аллы Пугачевой

    • Розсилка
    Максим Галкин и Алла Пугачева - Похудела и помолодела: Максим Галкин удивил снимком Аллы Пугачевой
    Максим Галкин и Алла Пугачева
    instagram.com/maxgalkinru

    Российский артист опубликовал в соцсети совместную фотографию со своей звездной супругой

    Известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин всегда заглядывает в соцсети и активно ведет страничку Instagram.

    Совсем недавно, супруг Пугачевой опубликовал трепетное селфи с любимой женой. На снимке пара запечатлена на заднем сидении авто. Судя по всему, звездная парочка отправилась в теплые края на майские праздники. Но совсем не дизайн автомобиля привлек внимание фолловеров, а внешность Аллы Пугачевой.

    Несмотря на то, что совсем недавно Алла отметила юбилей - 70 лет, выглядит она просто потрясающе.

    Поклонники отметили, что Пугачева не только заметно похудела, но и явно прибегла к омолаживающим процедурам.


    Читайте також
    российский артист российская артистка артист певица семья селфи Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ