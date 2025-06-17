Прощання з актором Юрієм Феліпенком: оголошено місце і час

Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ у квітні 2024 року

У четвер, 19 червня, Київ прощатимкться з актором Юрієм Філіпенком

Прощання з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті, відбудеться у Києві 19 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дружину загиблого Катерину Мотрич.

Церемонія прощання відбудеться у четвер, 19 червня. Спочатку друзі та рідні, а також ті, хто знав родину актора, попрощаються з Юрієм Філіпенком у Театрі на Подолі. Після цього відбудеться загальна церемонія у Михайлівському соборі, на яку Катерина Мотрич запрошує усіх, хто хоче вшанувати пам'ять захисника Юрія Філіпенка.

«Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою», – додала Катерина Мотрич.

Про смерть актора стало відомо 15 червня. Дружина актора ведуча Катерина Мотрич опублікувала в Instagram-stories допис, де повідомила, що її чоловік загинув.

«Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили», – написала Катерина Мотрич. Більше деталей вона не розповідала.

Зазначимо, торік Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ. Спочатку він пройшов навчання, після чого влітку вирушив на службу – долучився до батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92-го окремого штурмового батальйону.

Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич одружилися влітку минулого року, до того вони протягом п'яти років перебували в стосунках. Феліпенко присилав коханій букети щомісяця та любив, коли вона казала: «Ну який Юрчик любисток».

Коханий чоловік присилав Катерині Мотрич букети щомісяця скриншот з інстаграму Мотрич

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року у Запоріжжі. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, служив у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Також зіграв головну роль – слідчого Андрія у фільмі «Кольору пристрасті».

Раніше на фронті під час евакуації побратимів загинув воїн Орест Білінчук-Портяк з позивним Сибіряк. Позивний військовий взяв на честь діда, воїна УПА, який загинув через два місяці після народження сина.

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.