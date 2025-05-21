Луцький університет відрахував понад 1000 студентів-чоловіків

Скасування відстрочки для здобувачів другої чи третьої освіти значно позначилося на кількості студентів

У Луцькому національному технічному університеті у вересні керівництво відрахувало понад 1000 студентів. Це переважно стосувалося чоловіків. Про це розповіла ректорка Луцького НТУ Ірини Вахович Insider Media, передає «Главком».

Зазначається, що більшість з відрахованих студентів прийшли навчатися, ймовірно, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації. Але в травні законодавство заборонило бронювання певної категорії студентів.

Йдеться про громадян, які здобувають другу або третю вищу освіту. Виш приймав на навчання таких абітурієнтів, адже вони пройшли конкурс. Однак після змін у вересні 2024 року багатьох з них довелося відрахувати.

Вахович зазначила, що скасування відстрочки для здобувачів другої чи третьої освіти значно позначилося на кількості студентів. За її словами, серед студентів ЛНТУ дійсно були чоловіки, які не так сильно прагнули вчитися, як хотіли отримати відстрочку.

Ректорка вважає, що держава зробила «правильні кроки», заборонивши надання відстрочки деяким категоріям студентів. За її словами, тепер чоловіки мобілізаційного віку дійсно навчаються.

Загалом протягом квітня-серпня 2024 року в Україні відрахували з вишів 23 448 чоловіків, віком понад 30 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти та науки розглядає варіант відрахування значної частини студентів-чоловіків після весняної сесії. Здебільшого це стосується чоловіків віком від 25 років, які здобувають освіти в університетах.



Наразі в Україні у понад 100 закладах проводяться перевірки щодо того, чи справді в них навчаються студенти чоловічої статі віком 25 років і старше, які були зараховані.