Прощеное воскресенье. Что нужно знать о празднике

Основные факты об одной из главных христианских дат

В 2018 году Прощеное воскресенье выпадает на 18 февраля. это последний день Масленицы и, соответственно, последний день перед Великим постом. В этот день принято просить прощения у всех, кого вы когда-то могли обидеть. Считается, что только тогда можно начать пост с чистой душой, пишет «Главком». Традиции праздника В этот день принято

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Прощеное воскресенье

Основные факты об одной из главных христианских дат

В 2018 году Прощеное воскресенье выпадает на 18 февраля. это последний день Масленицы и, соответственно, последний день перед Великим постом. В этот день принято просить прощения у всех, кого вы когда-то могли обидеть. Считается, что только тогда можно начать пост с чистой душой, пишет «Главком».

Традиции праздника

В этот день принято просить прощения не с самого утра, а с заката до полной темноты. Днем же обычно поминают усопших. А во второй половине дня обычно посещают вечернюю службу в церкви и на литургии просят прощения друг у друга.

В ходе службы в этот день священники в церквях поют евангельские чтения, в которых рассказывается о прощении грехов. Также вспоминается изгнание Адама и Евы из Рая, чтобы перед началом Великого поста напомнить о том, как опасны самовлюбленность и самоуверенность.

Завершать этот день принято дома, где за одним столом собирается вся семья. Иногда люди пекли друг для друга специальный небольшой ржаной хлеб с черносливом и изюмом, посыпанный сахаром — укрух.

Некоторые практикуют в этот день поход в баню, чтобы очистить не только мысли, но и тело.

Как верно просить прощения

Христиане просят друг у друга прощения, произнося фразу: «Прости меня, если сможешь!». На что принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю».

Таким образом отвечающий признает, что не держит зла и не хранит никаких обид. Суть этих слов заключается в том, что по-настоящему простить человека может лишь Господь. Ведь люди в большинстве своем грешны и не могут нести судить других, себе подобных, за проступки. Важно помнить, что нельзя просить прощения мысленно. А только вслух и искренне, от души.

Священники обращают внимание на принципиальную разницу между понятиями «прости» и «извини». Если человек просит его извинить, то это просьба «вывести его из вины», сделать вид, что никто ни перед кем не виноват. А попросить прощения – это значит «признать свою вину и пообещать исправиться». Последнее как раз и почитается в Библии.

История Прощеного воскресенья

Эта традиция пошла еще от египетских монахов. Раз в год весной они практиковали 40-дневное уединение в пустыне, что и являлось их Великим постом. Это помогало им отрешиться от всего земного и усилить свою веру.

Перед тем, как отправиться в пустыню, они просили прощения у родных. Ведь каждый из них рисковал уже больше никогда не вернуться обратно. Случалось, что отшельники встречались в дикой природе с хищными зверями, да и просто не выдерживали суровых условий.

Второе название этого праздника – День Адамова изгнания. Напомним, Бог выгнал первых людей из Рая совсем не за то, что они совершили грех. Главным его разочарованием стал отказ Адама признаться в содеянном. А все из-за их гордыни и упрямства. Поэтому в Священном Писании говорится: тот, кто не простит ближнего и сам не повинится перед ним, не сможет рассчитывать на прощение Всевышнего, а значит, после смерти не попадет в Царство Божье.

С 19 февраля гуляния Масленицы прекращаются. Начинается Великий пост, который продлится до 8 апреля – Пасхи.