Просто взял себя в руки: Гройсман поделился секретом похудения



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Фото: Главком

Премьер-министр призвал усердно работать над собой

Еще в первом туре выборов президента Украины премьер-министр Владимир Гройсман удивил своим видом. Тогда он голосовал в Виннице вместе с женой и пришел на участок в джинсах и пиджаке, которые подчеркнули его необычную стройность.

После второго тура выборов похудения премьера уже начали активно обсуждать в соцсетях.

Как рассказал сам Гройсман на радио «Новое время», сбросить лишний вес ему удалось без помощи специалистов.

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41-летний Гройсман сбросил лишний вес благодаря ограничениям в еде и занятиям спорта

«У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских веществ. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Я считаю, что если ты садишься на диету, то потом ты с ней сходишь. Если ты с ней сходишь, то ты опять начинаешь набирать вес», - заявил премьер.

«Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало, и который был бы достаточен для того, чтобы привести вес в норму. Это первая позиция», - отметил он.

«И вторая позиция - это физические нагрузки. Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально. Нужно ограничивать себя в питании: я не ем хлеба, не ем картофель. Я очень люблю картошку, но я ее не ем, я для себя принял такое решение», - признался Владимир.





Джерело: Табло ID