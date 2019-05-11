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    Жизнь

    Просто взял себя в руки: Гройсман поделился секретом похудения

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    <span>Фото: Главком</span> - Просто взял себя в руки: Гройсман поделился секретом похудения
    Фото: Главком

    Премьер-министр призвал усердно работать над собой

    Еще в первом туре выборов президента Украины премьер-министр Владимир Гройсман удивил своим видом. Тогда он голосовал в Виннице вместе с женой и пришел на участок в джинсах и пиджаке, которые подчеркнули его необычную стройность.

    После второго тура выборов похудения премьера уже начали активно обсуждать в соцсетях.

    Как рассказал сам Гройсман на радио «Новое время», сбросить лишний вес ему удалось без помощи специалистов.

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    41-летний Гройсман сбросил лишний вес благодаря ограничениям в еде и занятиям спорта

    «У меня нет никаких диетологов. Я не применял никаких медицинских веществ. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Я считаю, что если ты садишься на диету, то потом ты с ней сходишь. Если ты с ней сходишь, то ты опять начинаешь набирать вес», - заявил премьер.

    «Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы тебе хватало, и который был бы достаточен для того, чтобы привести вес в норму. Это первая позиция», - отметил он.

    «И вторая позиция - это физические нагрузки. Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально. Нужно ограничивать себя в питании: я не ем хлеба, не ем картофель. Я очень люблю картошку, но я ее не ем, я для себя принял такое решение», - признался Владимир.

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    Джерело: Табло ID

    Владимир Гройсман еда премьер-министр
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