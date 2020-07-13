Пять продуктов, которые нужно обязательно есть в июле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина и вероятность рака молочной железы

Именно в разгар летнего сезона эти пять продуктов наиболее полезны для организма. Так что покупайте их прямо сейчас!

Вишня

Ягода темного, насыщенного цвета сменила «на посту» свою более раннюю «родственницу» — черешню. Пользы в вишне точно не меньше, чем в черешне, кроме того, она растет на большой части территории России — а значит, добыть местную вишню куда проще, что важно. Ягоды вишни полны витаминов, А и С: со 100 г вы получите 20% дневной дозы ретинола и 12% - аскорбиновой кислоты. Благодаря сочетанию последней с витамином PP, ягода очень полезна для сосудов и сердечно-сосудистой системы в целом — она предотвращает образование тромбов. Ну, а высокое содержание железа и фолиевой кислоты точно пригодится каждой женщине.

Ревень

«Странный фрукт» — на самом деле овощ. В пищу используют его молодые листья и черешки. У них приятный нежный кисловатый вкус, и чтобы его не «забить», не стоит засыпать стебли большим количеством сахара (ведь чаще всего ревень используют как начинку для пирогов, делают варенье и компоты). Да и пользы тем больше, чем меньше сахара. Ревень очень полезен для почек и кишечника, также он помогает при малокровии, налаживает работу сердца и легких. Наконец, он стимулирует работу мозга и улучшает память. Так что если вы никогда не пробовали готовить ревень, это отличный повод начать. Например, сделайте оладьи с ревенем или борщ с ним же!

Брокколи

Удивительный овощ, который так часто диетологи советуют в качестве гарнира вместо привычной картошки, действительно достоин внимания. В нем очень, очень много полезных веществ. Вот перечень главных. В спаржевой капусте содержатся калий, кальций, фосфор, железо, медь и йод, поэтому она помогает нормальной работе щитовидной железы и органам кроветворения. Редкого витамина К в 100 г брокколи на 15−20% больше суточной нормы. А по наличию витамина С она опережает все цитрусовые даже в замороженном и вареном виде. К слову, про приготовление овоща: брокколи чувствительна к обработке, поэтому, пока самый сезон, ешьте капусту как можно чаще сырой. Она отлично идет с заправкой из оливкового масла и лимонного сока, а также с соусом из мягкого сыра — особенно с голубой плесенью!

Крыжовник

У «северного винограда», как еще называют ягоду, высокая питательная ценность и при этом низкий гликемический индекс (25). А значит, что ее можно без зазрения совести есть тем, кто страдает диабетом, худеет или просто следит за фигурой. Кроме того, за счет большого количества антиоксидантов ягоды крыжовника помогают профилактике онкологических заболеваний, а за счет клетчатки — нормализации пищеварения. Еще один удивительный факт: крыжовник ускоряет процесс выведения из организма солей тяжелых металлов, химических и радиоактивных веществ.

Морковь

Июль — самая пора собирать урожай моркови! Берите ее молодую, мелкую, тщательно мойте (не чистите) и ешьте прямо с ботвой — так полезнее всего. Либо ботву добавляйте в салаты и супы отдельно. В любом случае, вы получите запасы витамина А, полезного для глаз — в эпоху смартфонов это необходимо буквально каждому. Также регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина и вероятность рака молочной железы, нормализует давление, укрепляет кости, ну и помогает похудеть (у нее низкий гликемический индекс)! Особенно если вы перекусываете ей вместо кофе с булочкой!