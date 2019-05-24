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    Жизнь

    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза

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    Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Однажды в Голливуде&raquo; - Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза
    Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Кадр из фильма «Однажды в Голливуде»

    Многие сцены были вырезаны при монтаже, чтобы уложить фильм в привычный хронометраж

    Квентин Тарантино может сделать расширенную версию фильма «Однажды в Голливуде». Об этом режиссер рассказал в интервью IndieWire.

    Возможно, после Каннского фестиваля Тарантино вернется к монтажу фильма и добавит некоторые ранее вырезанные сцены. «Я не собираюсь ничего больше вырезать, – говорит режиссер. – Я, может, даже что-то вставлю обратно. Если на то пошло, я хотел приехать в Канны со слишком короткой версией. Если уж ошибаться, то ошибаться с компактным вариантом».

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    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза
    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза
    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза
    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза
    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза
    Ради премьеры в Каннах Квентин Тарантино сократил «Однажды в Голливуде» почти в два раза

    По словам Тарантино, изначально хронометраж черновой версии, которую собрал монтажер Фред Раскин, был 4 часа 20 минут. Но режиссер решил, что картина должна быть более компактной, чтобы любой зритель мог ее оценить. В результате на премьере в Каннах показали фильм длиной 2 часа 39 минут. Но в него не вошли сцены с Тимом Ротом, Скутом МакНэри и Джеймсом Марсденом.

    Работая над монтажом, Тарантино хотел уложиться в сроки и успеть к началу 72-го Каннского фестиваля. Возможно, поэтому в спешке вырезал стоящие зрительского внимания моменты.

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