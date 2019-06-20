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    Жизнь

    Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи

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    Принц Чарльз и Ральф Лорен - Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи
    Принц Чарльз и Ральф Лорен

    Бренд Ralph Lauren в 2018 году отметил 50-летие

    Дизайнер Ральф Лорен стал рыцарем-командором ордена Британской империи – это второй класс ордена из пяти существующих. Он получил соответствующий знак отличия из рук принца Чарльза.

    Лорен стал первым американцем, получившим эту награду за вклад в развитие моды. Ранее звания дамы-командора ордена Британской империи (женский аналог звания) удостоилась главный редактор американского Vogue Анна Винтур, но она получила орден за вклад в журналистику.

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    Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи
    Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи
    Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи
    Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи

    Бренд Ralph Lauren в 2018 году отметил 50-летие. За эти годы он успел стать американской классикой, запустить несколько вторых линий (самая успешная из них – Polo Ralph Lauren – сейчас имеет оборот более $6,5 миллиарда) и стать поставщиком олимпийской формы для сборной США.

     

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