Ральф Лорен стал первым американским дизайнером, получившим звание рыцаря Британской империи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Чарльз и Ральф Лорен

Бренд Ralph Lauren в 2018 году отметил 50-летие

Дизайнер Ральф Лорен стал рыцарем-командором ордена Британской империи – это второй класс ордена из пяти существующих. Он получил соответствующий знак отличия из рук принца Чарльза.

Лорен стал первым американцем, получившим эту награду за вклад в развитие моды. Ранее звания дамы-командора ордена Британской империи (женский аналог звания) удостоилась главный редактор американского Vogue Анна Винтур, но она получила орден за вклад в журналистику.

Бренд Ralph Lauren в 2018 году отметил 50-летие. За эти годы он успел стать американской классикой, запустить несколько вторых линий (самая успешная из них – Polo Ralph Lauren – сейчас имеет оборот более $6,5 миллиарда) и стать поставщиком олимпийской формы для сборной США.