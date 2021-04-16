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    «Разорвало на куски». Настя Каменских рассказала о последствиях коронавируса

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    Украинская певица Настя Каменских - «Разорвало на куски». Настя Каменских рассказала о последствиях коронавируса
    Украинская певица Настя Каменских

    Артистка отметила, что панические атаки — последствия Covid-19

    Украинская певица Настя Каменских неделю назад поделилась, что у нее произошла паническая атака.

    Именно из-за стресса и усталости Настя решила с мамой и близкой подругой Анной поехать в Мексику и сменить обстановку. В новом реалити «Девочки рулят» исполнительница рассказала, что во время отпуска с ней вновь произошла паническая атака.

    «Я не знаю, что со мной происходит. Я думала, что на Киеве все остановится. У меня снова произошла паническая атака. Я вам клянусь, у меня в жизни такого никогда не было. Никогда. Я вообще не знала, что такое паническая атака», – заверила Настя.

    Вместе с тем артистка впервые призналась, что она переболела коронавирусом. И, как сказал врач Насти, ее атаки – это последствия Covid -19.

    «Я никому не рассказывала, но я переболела коронавирусом. Как врач мне сказал, это такие последствия. Мы поехали в Мексику, я очень надеялась, что это не повторится. Но, как видите, меня просто разорвало на куски», – призналась артистка.

    Чтобы избавиться от страхов, стрессов и боли, накопившейся внутри, Каменских с мамой и подругой решила пройти древний ритуал времен майя темаскаль, который очищает от негатива. В реалити Настя показала, как происходило очищение и после него она с подругой плакали и не могли остановиться.

    На этот раз меня накрыло настолько сильно, я безумно боялась, находясь внутри. Выйдя из темаскаля, я почувствовала пустоту, которая ранее была заполнена страхом и негативом. Я помню этот безумных страх, который завладел мной, у меня не хватало дыхания, слезы, боль, все ощущения, которые могут переживать люди. Да, в этой древней пугающей пустоте я нашла просветление и свою свободу

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес коронавирус
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