«Разорвало на куски». Настя Каменских рассказала о последствиях коронавируса

Артистка отметила, что панические атаки — последствия Covid-19

Украинская певица Настя Каменских неделю назад поделилась, что у нее произошла паническая атака.

Именно из-за стресса и усталости Настя решила с мамой и близкой подругой Анной поехать в Мексику и сменить обстановку. В новом реалити «Девочки рулят» исполнительница рассказала, что во время отпуска с ней вновь произошла паническая атака.

«Я не знаю, что со мной происходит. Я думала, что на Киеве все остановится. У меня снова произошла паническая атака. Я вам клянусь, у меня в жизни такого никогда не было. Никогда. Я вообще не знала, что такое паническая атака», – заверила Настя.

Вместе с тем артистка впервые призналась, что она переболела коронавирусом. И, как сказал врач Насти, ее атаки – это последствия Covid -19.

«Я никому не рассказывала, но я переболела коронавирусом. Как врач мне сказал, это такие последствия. Мы поехали в Мексику, я очень надеялась, что это не повторится. Но, как видите, меня просто разорвало на куски», – призналась артистка.

Чтобы избавиться от страхов, стрессов и боли, накопившейся внутри, Каменских с мамой и подругой решила пройти древний ритуал времен майя темаскаль, который очищает от негатива. В реалити Настя показала, как происходило очищение и после него она с подругой плакали и не могли остановиться.

На этот раз меня накрыло настолько сильно, я безумно боялась, находясь внутри. Выйдя из темаскаля, я почувствовала пустоту, которая ранее была заполнена страхом и негативом. Я помню этот безумных страх, который завладел мной, у меня не хватало дыхания, слезы, боль, все ощущения, которые могут переживать люди. Да, в этой древней пугающей пустоте я нашла просветление и свою свободу

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».