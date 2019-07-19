Революция в соцсети: Instagram перестал показывать лайки в некоторых странах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы хотим, чтобы ваши друзья были сконцентрированы на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают – говорят разработчики

Разработчики Instagram продолжают экспериментировать с нововведениями. На прошлой неделе стало известно, что популярная социальная сеть придумала, как интернет-пользователям бороться с негативными комментариями и сообщениями от хейтеров, а на этой анонсировала еще одну новую функцию.

На этот раз разработчики Instagram объявили, что очень скоро жители некоторых стран не смогут увидеть количество лайков и просмотров под фотографиями или видео других пользователей. Пока ограничения в тестовом режиме введены в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии, а позже могут распространиться на другие страны мира. К слову, слухи об отключении лайков ходили еще этой весной, однако теперь разработчики официально запустили это тестирование.

Скрыть лайки Instagram решил для того, чтобы пользователи наконец перестали гнаться за мнимой популярностью и сосредоточились исключительно на опубликованном контенте.



