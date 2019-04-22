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    Жизнь

    Режиссер «Двойного форсажа» попал в реанимацию с инсультом

    • Розсилка
    Режиссер «Двойного форсажа» попал в реанимацию с инсультом

    Родственники Джона Синглтона попросили не беспокоить их в это тяжелое время

    Известный американский режиссер Джон Синглтон оказался в реанимации после того, как перенес инсульт. Приступ случился еще 17 апреля. В настоящее время 51-летний автор «Двойного форсажа» находится под пристальным наблюдение медиков.

    А родные звезды, в том числе четверо сыновей Синглтона, выступили в социальных сетях с обращением к поклонникам, в котором попросили не беспокоить их в это тяжелое время и дать им возможность помолиться за здоровье режиссера, пишет The Guardian. Между тем, звезды американского кино выразили слова поддержки Синглтону и пожелали ему скорейшего выздоровления.

    Кроме «Двойного форсажа» режиссер был автором картин «Boyz N the Hood» и «Shaft». Также он снял клип Майкла Джексона на песню «Remember the time».

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    кино здоровье
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