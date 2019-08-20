Роберт Де Ниро требует $6 миллионов от сотрудницы за просмотр «Друзей» на рабочем месте



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После увольнения девушка составила себе рекомендательное письмо, которое Де Ниро отказался подписать.

Любовь к сериалу «Друзья» оставила без работы девушку по имени Чейс Робинсон: компания Роберта Де Ниро, в которой коротала рабочие дни Чейс, требует выплатить 6 миллионов долларов. Бывшую сотрудницу обвиняют в просмотре сериалов на Netflix, чрезмерных тратах на отели и рестораны за корпоративный счет, а также использовании накопленных Де Ниро бонусных «миль» для личных перелетов.

По данным Variety, Робинсон была ассистентом актера с 2008 года, а позже ее повысили до вице-президента по производству и финансам в его компании Canal Productions. В 2019 году ее зарплата составляла $300,000, но в апреле Чейс пришлось покинуть компанию, в которой уверяют, что она редко появлялась в офисе и тратила «космическое количество времени» на Netflix: за четыре дня в январе девушка осилила 55 эпизодов «Друзей». В один из этих дней она также заказала ланч и поужинала в ресторане за счет корпорации. В марте за четыре дня она посмотрела 20 эпизодов «Задержки в развитии» и 10 серий «Шиттс Крик». При этом в судебном иске компания уточняет, что сериаломания Чейс никак не входила в ее рабочие обязанности.

Джерело: Super