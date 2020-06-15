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    Шоу-биз

    Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском, показывая их с Пугачевой сад

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    Российский артист Максим Галкин - Максим Галкин неожиданно заговорил на украинском, показывая их с Пугачевой сад
    Российский артист Максим Галкин
    instagram.com/maxgalkinru/

    Артист был крайне возбужден

    Российский шоумен и супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин устроил экскурсию по своему роскошному саду.

    «Один раз в год сады цветут!», - подписал в своем Инстаграме пост российский артист.

    Максим Галкин показал, какая красота пришла летом в сад возле замка, где живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми. По словам комика, они с супругой лично сажали растения.

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    Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

    «Какая красота! Должен все-таки заснять это мгновение, вот когда это все цветет. Спирея - это когда-то Алла выкопала эти веточки лично.... Мы сами, руками... А какой бульдонеж - прелесть. Тут рядом с бульдонежем шиповник... Рододендрон - обожаю, жалко, что ты цветешь всего несколько недель. Какая красота, посмотрите на эти соцветия», - восхищенно рассказал Максим Галкин.

    От преизбытка эмоций Максим Галкин даже заговорил на украинском языке: «Ой, я не можу, та я не можу, ты посмотри, какая красота – ускользающая». Он предупредил, что может быть излишне возбужденным из-за недавно выпитого кофе.

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    знаменитости российский артист шоу-бизнес Максим Галкин
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