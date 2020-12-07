Российскому рокеру запретили въезд в Украину на три года

Музыкант вместе с гражданкой России направлялся в Украину якобы в личных целях

Российскому музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд в Украину на три года в связи с посещением им Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера в аэропорту «Борисполь», во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ВОТУ АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий», - говорится в заявлении.

Им обоим был запрещен въезд в страну на три года по причине нарушение порядка въезда — выезда в Крым. Мамонов со спутницей улетел назад обратным авиарейсом.