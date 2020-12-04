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    Шоу-биз

    Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)

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    <p>Певица Тина Кароль в образе женщины-кошки соблазнительно попозировала на полу и засветила грудь</p> <div></div> - Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)

    Певица Тина Кароль в образе женщины-кошки соблазнительно попозировала на полу и засветила грудь

    instagram.com/tina_karol/

    Артистка ошеломила сексуальным образом

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль устроила эффектную фотосессию, где предстала в обтягивающем черном платье с огромным вырезом на спинке от Monot. Свой образ исполнительница дополнила аксессуаром для волос со стразами.

    Перед фотообъективом 35-летняя звезда соблазнительно позировала на полу, демонстрируя роскошную фигуру и изгибы тела. Тина воплотила образ женщины-кошки.

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    Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)
    Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)
    Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)
    Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)
    Тина Кароль в платье с откроенным вырезом засветила красивую грудь (фото)
    instagram.com/tina_karol/

    На одном из снимков артистка засветила грудь без бюстгальтера, позируя боком.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

     Читайте также: Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году
    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль шоу-бизнес
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