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    Жизнь

    Модель с заболеванием кожи порадовала фанатов снимком в прозрачном купальнике

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    Модель с витилиго Винни Харлоу - Модель с заболеванием кожи порадовала фанатов снимком в прозрачном купальнике
    Модель с витилиго Винни Харлоу
    instagram.com/winnieharlow/

    Публикации Харлоу собрали по 300 тысяч лайков

    Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу опубликовала в соцсетях новые фотографии, на которых она запечатлена в купальнике из прозрачной ткани. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из снимков 25-летняя модель позирует у бассейна боком к камере, на других — анфас запечатлена в воде. Она одета в просвечивающий тело бикини бледно-розового цвета, ее образ дополняют серьги-кольца и массивное ожерелье с подвеской в форме буквы W.

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    Модель с заболеванием кожи порадовала фанатов снимком в прозрачном купальнике
    Модель с заболеванием кожи порадовала фанатов снимком в прозрачном купальнике
    Модель с заболеванием кожи порадовала фанатов снимком в прозрачном купальнике
    instagram.com/winnieharlow/

    Публикации Харлоу собрали по 300 тысяч лайков. В комментариях поклонники высказали ей свое признание. «Какая красивая, настоящая русалка», «Прекрасный ангел с фантастическим телом», «Твоя кожа — это шедевр, Винни», «У тебя уникальная красота, никогда не сомневайся в этом», — писали они.

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