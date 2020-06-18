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    Жизнь

    Ненакрашенная Леди Гага засветила упругую грудь в просвечивающемся топе (фото)

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    Певица Леди Гага - Ненакрашенная Леди Гага засветила упругую грудь в просвечивающемся топе (фото)
    Певица Леди Гага
    instagram.com/ladygaga/

    Фанаты восхитились внешним видом артистки

    Дива американского шоу-бизнеса и голливудская актриса Леди Гага опубликовала в своем Инстаграме пикантный кадр. На фото артистка позирует без косметики в откровенном топе.

    Также мы видим, что 34-летняя звезда позирует без макияжа на фоне бассейна на территории своего дома. Она одета в розовый кроп-топ, который просвечивает ее грудь.

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    instagram.com/ladygaga/

    «Думаю о мире и посылаю любовь. Ходила кругами в попытках понять, что я хочу сказать. Так вот — я люблю вас», — подписала исполнительница пост, набравший почти 1,7 миллиона лайков.

    Фанаты восхитились внешним видом Гаги. «Ты такая красивая! Мы любим тебя в разы больше», «Естественная красота!», «Мне нравится, когда звезды показывают себя вне ковровых дорожек. Покажу это фото своей дочери!», «Ты невероятная», — комментировали они.

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    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Леди Гага
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