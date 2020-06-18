Ненакрашенная Леди Гага засветила упругую грудь в просвечивающемся топе (фото)



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Певица Леди Гага instagram.com/ladygaga/

Фанаты восхитились внешним видом артистки

Дива американского шоу-бизнеса и голливудская актриса Леди Гага опубликовала в своем Инстаграме пикантный кадр. На фото артистка позирует без косметики в откровенном топе.

Также мы видим, что 34-летняя звезда позирует без макияжа на фоне бассейна на территории своего дома. Она одета в розовый кроп-топ, который просвечивает ее грудь.

instagram.com/ladygaga/

«Думаю о мире и посылаю любовь. Ходила кругами в попытках понять, что я хочу сказать. Так вот — я люблю вас», — подписала исполнительница пост, набравший почти 1,7 миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Гаги. «Ты такая красивая! Мы любим тебя в разы больше», «Естественная красота!», «Мне нравится, когда звезды показывают себя вне ковровых дорожек. Покажу это фото своей дочери!», «Ты невероятная», — комментировали они.