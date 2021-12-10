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    Талия поплыла. Ани Лорак в очередной раз уличили в использовании фотошопа (фото)

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    Ани Лорак - Талия поплыла. Ани Лорак в очередной раз уличили в использовании фотошопа (фото)
    Ани Лорак
    instagram.com/anilorak/

    Артистка хотела похвастаться фигурой в спортзале, но не получилось

    Проживающая в России украинская певица Ани Лорак в своем Инстаграме решила поделиться снимками, сделанными в тренажерном зале.

    Звезда позировала в ярком синем костюме для фитнеса и продемонстрировала идеальную фигуру.

    «Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели», – подписала снимок артистка.

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    Талия поплыла. Ани Лорак в очередной раз уличили в использовании фотошопа (фото)
    Талия поплыла. Ани Лорак в очередной раз уличили в использовании фотошопа (фото)
    instagram.com/anilorak/

    Одни подписчики восхищались фигурой певицы. Другие фолловеры заметили излишнее использование ретуши.

    «У вас блин сбоку поплыл», «И подмышка уплыла, перефотошоплена», «А на талии блинчик куда-то поплыл сзади», «Поменьше фильтров и ретуши на фото», – комментируют фото пользователи сети.

    Известно, что Ани Лорак любит использовать фоторедакторы, чтобы на снимках сделать себя более худой и стройной. Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    Пользователи сети уличили певицу Ани Лорак в использовании фотошопа на снимке с российским артистом.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия – на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости Ани Лорак шоу-бизнес
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    Талия поплыла. Ани Лорак в очередной раз уличили в использовании фотошопа (фото)