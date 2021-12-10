Талия поплыла. Ани Лорак в очередной раз уличили в использовании фотошопа (фото)

Артистка хотела похвастаться фигурой в спортзале, но не получилось

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак в своем Инстаграме решила поделиться снимками, сделанными в тренажерном зале.

Звезда позировала в ярком синем костюме для фитнеса и продемонстрировала идеальную фигуру.

«Держу баланс в последний месяц уходящего года. До Нового года осталось три недели», – подписала снимок артистка.

Одни подписчики восхищались фигурой певицы. Другие фолловеры заметили излишнее использование ретуши.

«У вас блин сбоку поплыл», «И подмышка уплыла, перефотошоплена», «А на талии блинчик куда-то поплыл сзади», «Поменьше фильтров и ретуши на фото», – комментируют фото пользователи сети.

Известно, что Ани Лорак любит использовать фоторедакторы, чтобы на снимках сделать себя более худой и стройной. Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

Пользователи сети уличили певицу Ани Лорак в использовании фотошопа на снимке с российским артистом.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия – на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.