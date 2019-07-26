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    Жизнь

    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю

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    <p>Лилия Подкопаева</p> <p>instagram.com/podkopayeva_official/</p> - С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю

    Лилия Подкопаева

    instagram.com/podkopayeva_official/

    Спортсменка опубликовала архивные снимки

    Известная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая находится в положении, показала себя 18-летней.

    В своем Инстаграме Подкопаева выложила архивные фотографии, на которых звезда имеет очень юный вид. На снимках знаменитость запечатлена с медалями на груди разный период времени.

    В подписи к фото звезда вспомнила свои впечатления от спортивных соревнований. Гимнастка рассказала, что она переживала и радость, и усталость и даже беспокойство.

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    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
    С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю

    «В этот день в 1996 году на Олимпийских Играх Атланте я покорила свою личную вершину, завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве! Невозможно описать словами, все, что чувствует спортсмен до, во время и после соревнований. Это безумный стресс, напряжение, радость, гордость, усталость и пустота. Это чувство, которое не вмещается в сердце и не измеряется жизнью. Это чувство, которое навсегда изменило мое сознание. Моя золотая Атланта», - написала в соцсети спортсменка.

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