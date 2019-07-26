С горящими глазами и золотой медалью: Подкопаева показала себя 18-летнюю
Лилия Подкопаева
instagram.com/podkopayeva_official/
Спортсменка опубликовала архивные снимки
Известная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая находится в положении, показала себя 18-летней.
В своем Инстаграме Подкопаева выложила архивные фотографии, на которых звезда имеет очень юный вид. На снимках знаменитость запечатлена с медалями на груди разный период времени.
В подписи к фото звезда вспомнила свои впечатления от спортивных соревнований. Гимнастка рассказала, что она переживала и радость, и усталость и даже беспокойство.
«В этот день в 1996 году на Олимпийских Играх Атланте я покорила свою личную вершину, завоевала золотую медаль в абсолютном первенстве! Невозможно описать словами, все, что чувствует спортсмен до, во время и после соревнований. Это безумный стресс, напряжение, радость, гордость, усталость и пустота. Это чувство, которое не вмещается в сердце и не измеряется жизнью. Это чувство, которое навсегда изменило мое сознание. Моя золотая Атланта», - написала в соцсети спортсменка.