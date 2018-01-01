Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн угрожал ей cломать колени
- Сьогодні, 09:07
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Сальма Хайек
Голливудская актриса раскрыла новые подробности секс-скандала
Если вам казалось, что Роуз МакГоуэн, Эшли Джадд и Ума Турман не до конца уничтожили карьеру Харви Вайнштейна, то последний гвоздь в крышку гроба знаменитого продюсера вбила Сальма Хайек, заявив, что тот угрожал сломать ей колени.
Ранее Сальма уже выпускала сенсационные заявления, касающиеся Харви, и называла его «монстром», но теперь решила раскрыть и другие подробности.
О том, что Вайнштейн угрожал ей физической расправой в далеком 2002 году, Сальма рассказала в интервью Опре Уинфри. Как говорит актриса, на съемках фильма «Фрида» ей было очень трудно работать с Вайнштейном, а он в свою очередь заявил Джули Тэймор, режиссеру картины, что «переломает этой с*ке коленные чашечки».
Как мы знаем, ноги Хайек в полном порядке, и Вайнштейн свою угрозу все-таки не выполнил, но клеймо «монстра» с него стереть уже вряд ли кому-то удастся. Кроме того, фильм «Фрида» сделал из Хайек настоящую звезду, за что ей все же стоило сказать Харви спасибо.
Напомним, что ранее Сальма Хайек призналась, что Харви Вайнштейн предлагал принять вместе душ.