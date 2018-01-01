Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн угрожал ей cломать колени

Голливудская актриса раскрыла новые подробности секс-скандала

Если вам казалось, что Роуз МакГоуэн, Эшли Джадд и Ума Турман не до конца уничтожили карьеру Харви Вайнштейна, то последний гвоздь в крышку гроба знаменитого продюсера вбила Сальма Хайек, заявив, что тот угрожал сломать ей колени. Ранее Сальма уже выпускала сенсационные заявления, касающиеся Харви, и называла его «монстром», но теперь



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Сальма Хайек

Голливудская актриса раскрыла новые подробности секс-скандала

Если вам казалось, что Роуз МакГоуэн, Эшли Джадд и Ума Турман не до конца уничтожили карьеру Харви Вайнштейна, то последний гвоздь в крышку гроба знаменитого продюсера вбила Сальма Хайек, заявив, что тот угрожал сломать ей колени.

Ранее Сальма уже выпускала сенсационные заявления, касающиеся Харви, и называла его «монстром», но теперь решила раскрыть и другие подробности.