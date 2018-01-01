День стриптиза. Все что нужно знать об этой знаменательной дате

История праздника и интересные факты о стриптизершах

Сегодня, 9 февраля отмечается Всемирный день стриптиза. Ровно 125 лет назад в Париже состоялся первый в истории танец, в результате которого девушка полностью обнажилась. Тогда танцовщица дорого поплатилась за такую выходку. Однако уже совсем скоро это стало нормой, сообщает «Главком». История праздника Вечером 9 февраля 1893 года в

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Стриптиз

История праздника и интересные факты о стриптизершах

Сегодня, 9 февраля отмечается Всемирный день стриптиза. Ровно 125 лет назад в Париже состоялся первый в истории танец, в результате которого девушка полностью обнажилась. Тогда танцовщица дорого поплатилась за такую выходку. Однако уже совсем скоро это стало нормой, сообщает «Главком».

История праздника

Вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре «Мулен Руж» во время танца перед публикой всю одежду сбросила с себя танцовщица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.

Своеобразным протостриптизом можно считать танец «канкан», появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. И канкан, и стриптиз десятилетиями считались танцами крайне непристойными, вызывающими и вульгарными. Между исполнительницами и проститутками ставили знак равенства. Первоначально в Америке стриптизом назывался «бурлеск».

Стриптиз в наши дни

В наше время стриптиз стал явлением, вполне обыденным. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры. Без эпизодов со стриптизом разного уровня исполнения не обходятся многие фильмы.

На данный момент танец на пилоне или pole dance развивается и как самостоятельное направление в спорте. Стриптизёрши, по крайней мере в США, считаются такими же обычными работницами, как, например, медсестра или продавец. Они платят налоги, растят детей.

Для многих девушек выступление у шеста – лишь старт в карьере, никак не связанной с демонстрацией тела. Немало из них таким образом подрабатывают для жизни и учёбы.

Стриптиз обычно демонстрируют в ночных клубах. Классическим элементом стриптиза является пилон (шест), вокруг которого танцует и раздевается стриптизёрша. Стриптизёрша может сходить со сцены в зал и садиться на колени посетителям.

Типичное правило – посетителям запрещено касаться руками стриптизёрши. Местные и центральные власти устанавливают законы, которые определяют, насколько стриптизёрше позволено обнажиться. На данный момент танец на пилоне или pole dance развивается и как самостоятельное направление в спорте.

В прошлом веке на Тайване стриптиз был популярным развлечением на похоронах. Традиция приглашать стриптизёрш, скорбя по своим друзьям, зародилась в мафиозных кругах, но распространилась и среди обычных жителей. В середине 1980-х тайваньские власти приняли закон, запрещающий подобные представления, однако и по сей день стриптиз на похоронах можно увидеть в сельских районах.

Стриптиз в древнем мире

Первоначально танец-обнажение носил священный характер, именно такое «божественное» объяснение давали жрецы матерям юных дев, когда забирали у них дочерей для служения культу богов.

В Древнем Египте существовал особый класс женщин, последовательниц культа Осириса, которые во время своих ритуалов пели и танцевали в хороводе, постепенно скидывая одежды. Они считали, что богу жизненной силы больше всего нравится полное обнажение. Их называли алмея. Это слово переводится с арабского языка как «образованная женщина». Они могли не только танцевать, но и петь, музицировать.

У древних иудеев заниматься таким видом искусства могли только молодые девушки из богатых и знатных семей.

В древних Ассирии и Вавилоне жрицы, состоявшие при храме, должны были по праздникам отдаваться любому, прославляя свою богиню. Обязательным элементом празднеств были эротические танцы в обнаженном виде

В Византии неотъемлемой частью пиров и развлечений были танцы с обнажением. Даже знаменитая византийская императрица Федора блистала в таких танцах.

Индийские танцовщицы баядеры танцевали в пагодах (специальных мемориальных сооружениях, хранилищах реликвий). Официально они объявлялись служительницами алтарей, а для раскрепощения девушек жрецы использовали дурманящие голову благовония, которыми баядеры душились. Баядеры заботились о своей внешности и о груди: чтобы она не теряла формы, девушки надевали специальный лёгкий деревянный футляр из двух половинок, застёгивающийся на спине. Покрытый снаружи золотым листом с бриллиантами, он подчеркивал все прелести трепещущей груди.

Кадр из фильма "Стриптиз"

Интересные факты о стриптизе