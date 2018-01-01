День стриптиза. Все что нужно знать об этой знаменательной дате
- Сьогодні, 19:33
-
Розсилка
История праздника и интересные факты о стриптизершах
Сегодня, 9 февраля отмечается Всемирный день стриптиза. Ровно 125 лет назад в Париже состоялся первый в истории танец, в результате которого девушка полностью обнажилась. Тогда танцовщица дорого поплатилась за такую выходку. Однако уже совсем скоро это стало нормой, сообщает «Главком».
История праздника
Вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре «Мулен Руж» во время танца перед публикой всю одежду сбросила с себя танцовщица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.
Своеобразным протостриптизом можно считать танец «канкан», появившийся во Франции на полвека раньше. Его начали исполнять в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. И канкан, и стриптиз десятилетиями считались танцами крайне непристойными, вызывающими и вульгарными. Между исполнительницами и проститутками ставили знак равенства. Первоначально в Америке стриптизом назывался «бурлеск».
Стриптиз в наши дни
В наше время стриптиз стал явлением, вполне обыденным. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры. Без эпизодов со стриптизом разного уровня исполнения не обходятся многие фильмы.
На данный момент танец на пилоне или pole dance развивается и как самостоятельное направление в спорте. Стриптизёрши, по крайней мере в США, считаются такими же обычными работницами, как, например, медсестра или продавец. Они платят налоги, растят детей.
Для многих девушек выступление у шеста – лишь старт в карьере, никак не связанной с демонстрацией тела. Немало из них таким образом подрабатывают для жизни и учёбы.
Стриптиз обычно демонстрируют в ночных клубах. Классическим элементом стриптиза является пилон (шест), вокруг которого танцует и раздевается стриптизёрша. Стриптизёрша может сходить со сцены в зал и садиться на колени посетителям.
Типичное правило – посетителям запрещено касаться руками стриптизёрши. Местные и центральные власти устанавливают законы, которые определяют, насколько стриптизёрше позволено обнажиться. На данный момент танец на пилоне или pole dance развивается и как самостоятельное направление в спорте.
В прошлом веке на Тайване стриптиз был популярным развлечением на похоронах. Традиция приглашать стриптизёрш, скорбя по своим друзьям, зародилась в мафиозных кругах, но распространилась и среди обычных жителей. В середине 1980-х тайваньские власти приняли закон, запрещающий подобные представления, однако и по сей день стриптиз на похоронах можно увидеть в сельских районах.
Стриптиз в древнем мире
Первоначально танец-обнажение носил священный характер, именно такое «божественное» объяснение давали жрецы матерям юных дев, когда забирали у них дочерей для служения культу богов.
В Древнем Египте существовал особый класс женщин, последовательниц культа Осириса, которые во время своих ритуалов пели и танцевали в хороводе, постепенно скидывая одежды. Они считали, что богу жизненной силы больше всего нравится полное обнажение. Их называли алмея. Это слово переводится с арабского языка как «образованная женщина». Они могли не только танцевать, но и петь, музицировать.
У древних иудеев заниматься таким видом искусства могли только молодые девушки из богатых и знатных семей.
В древних Ассирии и Вавилоне жрицы, состоявшие при храме, должны были по праздникам отдаваться любому, прославляя свою богиню. Обязательным элементом празднеств были эротические танцы в обнаженном виде
В Византии неотъемлемой частью пиров и развлечений были танцы с обнажением. Даже знаменитая византийская императрица Федора блистала в таких танцах.
Индийские танцовщицы баядеры танцевали в пагодах (специальных мемориальных сооружениях, хранилищах реликвий). Официально они объявлялись служительницами алтарей, а для раскрепощения девушек жрецы использовали дурманящие голову благовония, которыми баядеры душились. Баядеры заботились о своей внешности и о груди: чтобы она не теряла формы, девушки надевали специальный лёгкий деревянный футляр из двух половинок, застёгивающийся на спине. Покрытый снаружи золотым листом с бриллиантами, он подчеркивал все прелести трепещущей груди.
Интересные факты о стриптизе
- Распространению стриптиза во многом помогла Первая Мировая война. Считалось, что обнаженные танцовщицы поднимали боевой дух солдат и усиливали в них патриотизм. Возможно, именно тогда стриптиз окончательно перестали воспринимать как что-то непристойное.
- Самыми дорогими считаются стрип-клубы Москвы, Нью-Йорка, Парижа и Лондона.
- Самое большое количество заведений со стриптизом сосредоточено в Голландии, в Амстердаме их около 180. Есть в Голландии и необычные стрип-клубы, там можно посмотреть на раздевающихся карликов, лилипутов, толстушек и просто всевозможных фриков.
- Впервые танцевали топлесс в Америке 19 июня 1964 года в ночном клубе «Кондор» в Сан-Франциско. Танец полностью обнаженной состоялся в том же самом клубе пятью годами позже. Шест в танцах не использовался до 1968 года.
- Нынче в США более 5 тыс. стрип-клубов. В них американцы бывают чаще чем в театре, опере, балете, на концертах джаза и классической музыки вместе взятых.
- В США стриптизерша, которая сделала операцию по увеличению груди, может отнести стоимость этой операции на расходы, связанные с работой, что не облагается подоходным налогом.
- Самый большой стрип-клуб в мире находится в Лас-Вегасе, он называется «Сапфир». Площадь клуба 71 тыс. кв. футов, в нем одновременно танцуют 400 женщин. Его валовой доход вполне сопоставим с доходами какого-нибудь небольшого государства. В 2006 году этот клуб был продан за $80 млн.
- В Австралии распространён «неполный» стриптиз дорогих варьете: там девушки ни за что не расстанутся с шикарным нижним бельём.
- В Токио ежегодно проводят чемпионат по танцам на шесте, в котором участвуют представители многих стран мира – и женщины, и мужчины.
- В Таиланде стриптизерши и стриптизеры используют в танце самые необычные предметы. Например, стриптизёрша может вытащить из своего тела цветочную гирлянду или даже живую змею…
- В Британии каждая четвертая стриптизерша имеет ученую степень. Исследователи из университета Лидса провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 20% британских стриптизерш зарабатывают таким образом деньги на оплату своего образования.
- Исландия – одна из немногих европейских стран, где законодательно запрещён стриптиз. Закон вступил в силу с 1 июля 2010 года.
- Самый большой гонорар полученный стриптизёршей равняется $12 млн. Именно такую сумму получила актриса Деми Мур за исполнение роли танцовщицы в кинофильме «Стриптиз».