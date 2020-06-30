Сексуальная Кайли Дженнер поделилась снимком в обнажающем грудь белье



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Американская миллиардерша Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, опубликовала фото в откровенном нижнем белье и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в розовом бюстгальтере со стразами, чашка которого оголяет грудь. Кроме того, она надела парик такого же цвета, а на лицо нанесла нюдовый макияж, сделанный с помощью средств собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. Из аксессуаров на Дженнер - кольцо с крупным бриллиантом.

instagram.com/kyliejenner/

«Можете угадать мой любимый цвет», - написала она в описании к публикации. Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Ты мечта, которая сбылась», - подчеркнул один из них. «Ты выглядишь очень горячо», - высказался второй. «О боже, как всегда прекрасна», - заключил третий.

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