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    Жизнь

    Сексуальная Кайли Дженнер поделилась снимком в обнажающем грудь белье

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    Американская миллиардерша Кайли Дженнер - Сексуальная Кайли Дженнер поделилась снимком в обнажающем грудь белье
    Американская миллиардерша Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, опубликовала фото в откровенном нижнем белье и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в розовом бюстгальтере со стразами, чашка которого оголяет грудь. Кроме того, она надела парик такого же цвета, а на лицо нанесла нюдовый макияж, сделанный с помощью средств собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. Из аксессуаров на Дженнер - кольцо с крупным бриллиантом.

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    instagram.com/kyliejenner/

     «Можете угадать мой любимый цвет», - написала она в описании к публикации. Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Ты мечта, которая сбылась», - подчеркнул один из них. «Ты выглядишь очень горячо», - высказался второй. «О боже, как всегда прекрасна», - заключил третий.

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