Самый большой в мире фонтан из газировки: блогер смешал 10 тысяч литров «Кока-Колы» с содой



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Эксперимент прошел успешно

Блогер Максим Монахов, он же Mamix, смешал 10 тысяч литров «Кока-Колы» с содой и уксусом. По его словам, получился «самый огромный в мире фонтан „Кока-колы“».

Для начала Mamix и его помощники отправились на свалку и забрали оттуда огромную ржавую бочку. «Необходимо было очистить ее от мусора, выпрямить до ужаса искривленные стенки, залатать все ненужные дыры и в конце концов отполировать так, чтобы у нее не было ржавчины», — рассказал Монахов. На «реставрацию» бочки ушло около двух дней.

После этого Mamix и другие участники эксперимента отправились в поле (для перевозки «Кока-Колы» понадобилось пять фургонов). Сначала газировку из бутылок перелили в синие бочки с крышкой — таким образом из «колы» не выходил газ. Далее содержимое этих бочек с помощью самогрузов перелили в большой отреставрированный бак. На вершину бака установили резервуар с длинной трубой, в нем находилась сода.

После всех приготовлений «колу» наконец-то смешали с содой и уксусом. Эксперимент прошел успешно: Монахов и его друзья, стоявшие рядом с бочкой, попали под дождь из хлещущей «колы». В конце видео Mamix сказал, что шел к этому эксперименту четыре года.