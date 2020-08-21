Фото милых животных, от одного вида которых вы начинаете улыбаться



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Животные не перестают смешить и поднимать нам настроение

Что может быть забавнее ежика, наслаждающегося поездкой в машине? Или медведя, забравшегося в кормушку для птиц? Может, жеребенок, который решил примерить мамин хвост вместо гривы?

Животные не перестают смешить и поднимать нам настроение, именно поэтому мы собрали эти 15 фотографий, которые гарантированно подействуют как лекарство от грусти и усталости!

«Каждый год эта утка приводит ко мне своих птенцов, чтобы я помогла ей их вырастить», «Причина, по которой вода не лилась», «Очаровательная коровка», «Фото норвежской полиции», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.