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    Курьез

    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото

    • Розсилка
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото

    Зачем ремонтировать, если можно проявить фантазию, - комментируют фото пользователи сети

    Мы уверены, что у всех, кто причастен к этим действиям, найдется своё объяснение содеянному, но понимать его не очень то и хотим. А все потому, что поговорка про то, что нужно семь раз мерить и только потом резать, будет актуальна во все времена. Ведь гораздо проще потратить какое-то время на обдумывание, чем потом все переделывать. Эти примеры покажут, как комично может выглядеть результат работы, над которой забыли подумать.

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    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото
    Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото

    «Зачем ремонтировать, если можно проявить фантазию?», «Не всякий кондиционер можно поставить без вреда для интерьера», «И нет согласия в общем доме ни у кого ни с кем», «Когда исполнитель знаком только с одним видом крепежа», «Закрыть сейф на липкую ленту – что может быть надежнее?» , - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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    фотография курьез
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