Когда сделали, а подумать забыли: подборка курьезных фото



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Зачем ремонтировать, если можно проявить фантазию, - комментируют фото пользователи сети

Мы уверены, что у всех, кто причастен к этим действиям, найдется своё объяснение содеянному, но понимать его не очень то и хотим. А все потому, что поговорка про то, что нужно семь раз мерить и только потом резать, будет актуальна во все времена. Ведь гораздо проще потратить какое-то время на обдумывание, чем потом все переделывать. Эти примеры покажут, как комично может выглядеть результат работы, над которой забыли подумать.

«Зачем ремонтировать, если можно проявить фантазию?», «Не всякий кондиционер можно поставить без вреда для интерьера», «И нет согласия в общем доме ни у кого ни с кем», «Когда исполнитель знаком только с одним видом крепежа», «Закрыть сейф на липкую ленту – что может быть надежнее?» , - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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