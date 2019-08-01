Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью



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Том Круз с дочерью

Актер поддерживает связь с двумя старшими детьми от брака с Николь Кидман

В последний раз 57-летнего Тома Круза видели рядом с дочерью Сури в 2013 году – вскоре после того, как его супруга Кэти Холмс подала на развод. Но бывший сайентолог Саманта Доминго уверена: церковь сайентологии, самым известным последователем которой является Круз, устроила эту встречу только для отвода глаз. На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.

«Скорее всего, это было сделано, чтобы их увидели вместе и перестали его критиковать», – считает Саманта, которая рассказала о правилах церкви в интервью US Weekly.

По ее словам, саентологи верят в реинкарнацию, поэтому в их глазах Сури – не дочь Тома, а лишь дух в теле его дочери. Представители церкви отрицают заявления Доминго и уверяют, что Круз не видится со своим ребенком, потому что сам так решил, а они ничего никому не запрещают. При этом актер поддерживает связь с двумя старшими детьми от брака с Николь Кидман – 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором, которые также являются сайентологами.