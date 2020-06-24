Бритни Спирс восхитила фанатов пляжными фото с бойфрендом



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38-летняя американская певица Бритни Спирс весело провела время с 26-летним бойфрендом Сэмом Асгари instagram.com/britneyspears/

Во время отдыха влюбленные соблюдали необходимые меры индивидуальной защиты

Исполнительница хита Piece of Me насладилась солнечными лучами в компании с молодым фитнес-тренером. Певица надела игривый купальник с леопардовым принтом и собрала блондинистые волосы в хвост. Даже находясь на пляже, поп-принцесса решила подчеркнуть выразительные глаза с помощью черной подводки.

Возлюбленный Спирс продемонстрировал подтянутое и мускулистое тело. Молодой человек примерил черные плавки и белую футболку, которую потом снял при заходе в Тихий океан.

Бритни и Сэм нежились на солнце и вместе купались. Они демонстрировали гармонию в отношениях, держась за руки. Влюбленные также скрывали лица за медицинскими масками, чтобы соблюсти карантинные меры безопасности.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от совместных фото. «Бритни, вы морская королева Тихого океана!», «Красивая пара», «Вы словно Барби и Кен», «Прекрасная Бритни», «Королева пляжа», «Вам очень идет купальник», «Такие милые и трогательные», - высказались фолловеры.