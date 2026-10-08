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Брітні Спірс зустрілася із дорослими синами попри складні стосунки: деталі сімейного конфлікту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Брітні Спірс має двох синів Шона Престона і Джейдена Джеймсома
фото: Іnstagram.com/britneyspears

Сини Брітні Спірс обмежили спілкування з нею через її відверту поведінку

Американська зірка поп-музики Брітні Спірс показалася зі своїми синами. Співачка провела час із дітьми та поділилася рідкісними кадрами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.

Брітні Спірс та її два дорослі сини-манекенники Шон Престон і Джейден Джеймсом провели разом день у парку розваг Dollywood в США. Співачка опублікувала відео, де з синами катається на атракціоні. На кадрах артистка тримається за одного з синів та кричить через страх швидкості гойдалки.

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Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

В окремому дописі співачка показалася на фото із двома синами на тлі вивіски парку атракціонів. Один з синів обійняв матір, а інший позував, склавши руки. «Вау-вау! Я навіть не знала, що це місце існує! Це неймовірно круто й захопливо… але тут дуже спекотно, а моя спідниця на мене завелика… Сімейні прогулянки! Dollywood – це просто неймовірно миле місце!» – підписала фото зірка.

Брітні Спірс зустрілася із дорослими синами попри складні стосунки: деталі сімейного конфлікту фото 1
фото: Іnstagram.com/britneyspears

Брітні Спірс має непрості стосунки із синами. У 2022 році Шон Престон і Джейден Джеймс вже у дорослому віці вирішили припинити спілкування з матір'ю. Вони були проти відвертої поведінки матері у соцмережах. Сини також пропустили весілля матері з Семом Асгарі.

Брітні Спірс із синами-підлітками
Брітні Спірс із синами-підлітками
фото з відкритих джерел

Річ у тім, що Брітні Спірс часто публікує на своїй сторінці в Instagram відео танців, де вона зʼявляється у відвертих образах та частково оголеною. Також сама співачка критикувала синів за їхнє ставлення до неї.

Сини Брітні Спірс відмовилися спілкуватися із нею
Сини Брітні Спірс відмовилися спілкуватися із нею
фото з відкритих джерел

Колишній чоловік зірки Кевін Федерлайн у своїх мемуарах згадував, як Брітні Спірс побажала своїм синам смерті та писав про інші тривожні випадки з боку ексдружини.

Нагадаємо, Брітні Спірс затримали у штаті Каліфорнія за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч. 

Також повідомлялося, Брітні Спірс почала лікування після арешту та опинилася в рехабі після того, як її затримали за водіння у нетверезому стані. Співачка має проблеми з алкогольною залежністю. Крім цього, відомо, що зірка була затримана поліцією через водіння під дією наркотичних речовин.

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Теги: Брітні Спірс діти син сім'я конфлікт

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