86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото)

Аль Пачіно та Нур Альфаллах мають сина Романа

86-річний американський актор Аль Пачіно вийшов у світ із 32-річною кінопродюсеркою Нур Альфаллах. Пара показалася разом на заході у Лос-Анджелесі. Спільною світлиною поділилася Альфаллах в Instagram, розповідає «Главком».

Аль Пачіно та Нур Альфаллах відвідали відкриття Lucas Museum of Narrative Art. Зіркова пара позувала перед камерами у парних образах: актор убрався у чорний костюм, доповнивши його акцентним шарфом. Свій образ Аль Пачіно доповнив сірою шапкою та сонцезахисними окулярами.

Нур Альфаллах була одягнена у костюм зі штанами та жилеткою з відкритим декольте. Її образ доповнювали мінімалістичні срібні прикраси та годинник.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах на спільному заході у жовтні 2024 року фото: Іnstagram.com/nooralfallah

Аль Пачіно та Нур Альфаллах мають спільного сина Романа, який народився у 2023 році. Вперше зʼявлятися разом на публіці пара почала у 2022 році.

Нур Альфаллах позує з сином Романом від актора Аль Пачіно фото: Іnstagram.com/nooralfallah

Нур Альфаллах працювала виконавчою продюсеркою фільму «Billy Knight», у якому зіграв Аль Пачіно. У березні 2024 року Нур вперше публічно розповіла про роман із Пачіно. За її словами, їх зблизила любов до кіно. Нур Альфаллах зізнавалася, що ніколи не думала, що Аль Пачіно колись стане батьком її сина.

Вони познайомилися на вечері в Лос-Анджелесі після того, як вона почала працювати в кіноіндустрії наприкінці 2010 році. А у 2020 році стали проводити разом більше часу. «Аль живе неподалік від мого будинку, і ми почали проводити разом кожен день: грали в шахи та дивилися фільми. Це було схоже на кіношколу з Аль Пачіно», – згадувала продюсерка.

Однак у жовтні 2024 року стало відомо, що актор та кінопродюсерка завершили стосунки та залишилися «гарними друзями». Це підтверджував сам Аль Пачіно. До слова, Аль Пачіно має чотирьох дітей, а саме доньку Джулі від акторки Джен Таррант, двійнят Антона та Олівію від актриси Беверлі Д’Анджело та сина Романа від кінопродюсерки Нур Альфаллах.

Нагадаємо, легендарного актора Голлівуду Аль Пачіно, який 25 квітня відзначив своє 86-річчя, помітили на прогулянці з його колишньою дружиною акторкою Беверлі Д'Анджело. 86-річний Аль Пачіно показався перед камерами у чорних штанах, кросівках та синьому пальті. Свій образ актор доповнив шарфом, окулярами та сонцезахисними окулярами, приховуючи своє обличчя від преси.