Головна Скотч Фото
search button user button menu button

86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Аль Пачіно та Нур Альфаллах вкотре показалися разом після новини про розрив стосунків
фото: Іnstagram.com/nooralfallah

Аль Пачіно та Нур Альфаллах мають сина Романа

86-річний американський актор Аль Пачіно вийшов у світ із 32-річною кінопродюсеркою Нур Альфаллах. Пара показалася разом на заході у Лос-Анджелесі. Спільною світлиною поділилася Альфаллах в Instagram, розповідає «Главком».

Аль Пачіно та Нур Альфаллах відвідали відкриття Lucas Museum of Narrative Art. Зіркова пара позувала перед камерами у парних образах: актор убрався у чорний костюм, доповнивши його акцентним шарфом. Свій образ Аль Пачіно доповнив сірою шапкою та сонцезахисними окулярами.

86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/nooralfallah

Нур Альфаллах була одягнена у костюм зі штанами та жилеткою з відкритим декольте. Її образ доповнювали мінімалістичні срібні прикраси та годинник.

Аль Пачіно та Нур Альфаллах на спільному заході у жовтні 2024 року
Аль Пачіно та Нур Альфаллах на спільному заході у жовтні 2024 року
фото: Іnstagram.com/nooralfallah

Аль Пачіно та Нур Альфаллах мають спільного сина Романа, який народився у 2023 році. Вперше зʼявлятися разом на публіці пара почала у 2022 році.

Нур Альфаллах позує з сином Романом від актора Аль Пачіно
Нур Альфаллах позує з сином Романом від актора Аль Пачіно
фото: Іnstagram.com/nooralfallah

Нур Альфаллах працювала виконавчою продюсеркою фільму «Billy Knight», у якому зіграв Аль Пачіно. У березні 2024 року Нур вперше публічно розповіла про роман із Пачіно. За її словами, їх зблизила любов до кіно. Нур Альфаллах зізнавалася, що ніколи не думала, що Аль Пачіно колись стане батьком її сина.

Вони познайомилися на вечері в Лос-Анджелесі після того, як вона почала працювати в кіноіндустрії наприкінці 2010 році. А у 2020 році стали проводити разом більше часу. «Аль живе неподалік від мого будинку, і ми почали проводити разом кожен день: грали в шахи та дивилися фільми. Це було схоже на кіношколу з Аль Пачіно», – згадувала продюсерка. 

Однак у жовтні 2024 року стало відомо, що актор та кінопродюсерка завершили стосунки та залишилися «гарними друзями». Це підтверджував сам Аль Пачіно. До слова, Аль Пачіно має чотирьох дітей, а саме доньку Джулі від акторки Джен Таррант, двійнят Антона та Олівію від актриси Беверлі Д’Анджело та сина Романа від кінопродюсерки Нур Альфаллах.

Нагадаємо, легендарного актора Голлівуду Аль Пачіно, який 25 квітня відзначив своє 86-річчя, помітили на прогулянці з його колишньою дружиною акторкою Беверлі Д'Анджело. 86-річний Аль Пачіно показався перед камерами у чорних штанах, кросівках та синьому пальті. Свій образ актор доповнив шарфом, окулярами та сонцезахисними окулярами, приховуючи своє обличчя від преси. 

Читайте також:

Теги: фото дружина голлівудський актор Аль Пачино діти актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лієв Шрайбер показався у столиці
Голлівудський актор зустрівся з онкохворими дітьми у Києві
27 серпня, 16:50
Петро Вєрзілов розповів, які теми обговорював з Шоном Пенном
Шон Пенн перекурив з бійцем РДК в тамбурі потяга (відео)
28 серпня, 16:09
Володимир Горянський розкрив орієнтовний розмір своєї пенсії
Відомий український актор розкритикував розмір пенсії артистів
28 серпня, 12:56
Емілі влаштували фотосесію для новонароджених
У Відні дівчинка народилася в ресторані McDonald's (фото)
3 вересня, 10:29
Джон Малкович, Ніна Добрев та Рікі Мартін відвідали Венеційський кінофестиваль
Венеційський кінофестиваль 2026: огляд найкращих образів голлівудських зірок (фото)
7 вересня, 15:38
Анджеліна Джолі декілька разів приїздила до України з гуманітарними візитами
Хто платить за поїздки Анджеліни Джолі до України? Акторка розкрила деталі
10 вересня, 12:24
Укриття в одній зі шкіл Житомира
Тривоги зривають уроки. Омбудсмен запропонував новий формат навчання у школах
10 вересня, 13:14
Нагороду Airone della Laguna цього року вручили вперше
Український фільм «Тиша» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі
15 вересня, 05:40
Полиці АТБ були забиті Coca-Cola, однак згодом кількість продукції разюче зменшилася
Замість круп – Coca-Cola. У Кривому Розі супермаркети маскують нестачу продуктів
17 вересня, 10:28

Фото

86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото)
86-річний Аль Пачіно показався на публіці з 32-річною матір’ю свого сина (фото)
У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)
У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)
Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото
Вагітна Ірина Федишин поділилася чуттєвими фото
На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото)
На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото)
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
Оля Полякова вперше показала фото зі свого весілля
Ольга Сумська поділилася архівними фото з батьком-актором
Ольга Сумська поділилася архівними фото з батьком-актором

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
200K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua