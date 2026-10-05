Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною

Юний талант встановив нове досягнення планетарного рівня

Українець Омелян Герасимчук побив рекорд стрибків із жердиною у віковій категорії U-13. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації легкої атлетики України.

Вундеркінд вдало виступив на командному Чемпіонаті України з легкої атлетики серед закладів фізкультури та спорту серед юнаків і дівчат 2009 року народження і молодших. Герасимчук побив попередній орієнтир, який же сам і встановив. У травні він стрибнув на 4,50 м.

Натомість на змаганнях у Львові 13-річний український атлет тричі перевершив той результат. Спершу він із другої спроби здолав висоту 4,55 м. А потім у третіх спробах встановив ще два рекорди – 4,67 м і 4,70 м відповідно.

На дорослому рівні рекордсменом залишається Арман Дюплантіс. Швед стрибнув на 6,31 м на відкритому просторі та на 6,22 м – у закритому приміщенні. Натомість орієнтир для категорії U-18 на стадіоні встановив французький атлет Саша Жоя (5,56 м).

До слова, син Суркіса став рекордсменом юнацького Чемпіонату України з футболу. В'ячеслав Суркіс зіграв найбільшу кількість матчів у турнірі. За його плечима тепер 100 поєдинків.

Нагадаємо, раніше скелелаз Григорій Ільчишин встановив новий європейський рекорд. На етапі Кубка світу в Китаї українець зумів обійти попереднє досягнення. Воно належало його співвітчизнику Ярославу Ткачу.