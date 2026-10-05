Головна Спорт Легка атлетика
search button user button menu button

Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Омелян Герасимчук переписує історію легкої атлетики
фото: ФЛАУ

Юний талант встановив нове досягнення планетарного рівня

Українець Омелян Герасимчук побив рекорд стрибків із жердиною у віковій категорії U-13. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації легкої атлетики України.

Вундеркінд вдало виступив на командному Чемпіонаті України з легкої атлетики серед закладів фізкультури та спорту серед юнаків і дівчат 2009 року народження і молодших. Герасимчук побив попередній орієнтир, який же сам і встановив. У травні він стрибнув на 4,50 м.

Натомість на змаганнях у Львові 13-річний український атлет тричі перевершив той результат. Спершу він із другої спроби здолав висоту 4,55 м. А потім у третіх спробах встановив ще два рекорди – 4,67 м і 4,70 м відповідно.

На дорослому рівні рекордсменом залишається Арман Дюплантіс. Швед стрибнув на 6,31 м на відкритому просторі та на 6,22 м – у закритому приміщенні. Натомість орієнтир для категорії U-18 на стадіоні встановив французький атлет Саша Жоя (5,56 м).

До слова, син Суркіса став рекордсменом юнацького Чемпіонату України з футболу. В'ячеслав Суркіс зіграв найбільшу кількість матчів у турнірі. За його плечима тепер 100 поєдинків.

Нагадаємо, раніше скелелаз Григорій Ільчишин встановив новий європейський рекорд. На етапі Кубка світу в Китаї українець зумів обійти попереднє досягнення. Воно належало його співвітчизнику Ярославу Ткачу.

Читайте також:

Теги: легка атлетика стрибки з жердиною

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Пронін та Skylerr підтвердили чутки про свої стосунки наприкінці минулого року
Колишній президент Федерації легкої атлетики Пронін освідчився відомій співачці Skylerr
2 жовтня, 19:00
Польща вперше прийматиме настільки великий турнір
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 матиме рекордний призовий фонд
24 вересня, 22:09
Гана Молл показала бликучий виступ на завершальних стартах сезону, двічі показавши результат за 4,90 м
Нова зірка американської легкої атлетики Молл може лишитися без $100 тис. призових
14 вересня, 15:50
Олег Дорощук був одним з фаворитів змагань
Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань
13 вересня, 21:32
Ярослава Магучіх стала першою чемпіонкою Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана
11 вересня, 21:26
Саладуха розповіла про конструктивний діалог з Бідним
«Помилки є...». Голова Федерації легкої атлетики оцінила роботу міністра молоді та спорту
21 серпня, 10:39

Легка атлетика

Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу
Переможницю Берлінського марафону терміново доправили до лікарні після тріумфального забігу
Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх
Юна китаянка сенсаційно розгромила досвідчену олімпійську чемпіонку на Азійських іграх

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
103K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
70K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
Чи відбере ШІ вашу роботу? Підприємців навчать використовувати нейромережі
5 жовтня, 15:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua